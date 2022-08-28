Premier Lig'de Tottenham, Nottingham Forest deplasmanında kazandı - Son Dakika
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Premier Lig'de Tottenham, Nottingham Forest deplasmanında kazandı

28.08.2022 20:52
Premier Lig'de Tottenham, Nottingham Forest deplasmanında kazandı

İngiltere Premier Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Tottenham, Nottingham Forest'ı 2-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Tottenham, Nottingham Forest'ı 2-0 yendi.

Misafir ekip Tottenham'ın gollerini, 5 ve 81. dakikada Harry Kane kaydetti.

Kane, 187 gole ulaşarak Premier Lig tarihinin en skorer futbolcuları listesinin 3. sırasındaki Andy Cole'u yakaladı. Listenin ilk 2 sırasında Alan Shearer (260 gol) ve Wayne Rooney (208) bulunuyor.

Puanını 10'a çıkaran Tottenham 3. sıraya yükseldi. 4 puanda kalan Nottingham Forest ise 14. sıraya geriledi.

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Kaynak: AA

Nottingham Forest, Tottenham, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Premier Lig'de Tottenham, Nottingham Forest deplasmanında kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Premier Lig'de Tottenham, Nottingham Forest deplasmanında kazandı - Son Dakika
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