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İngiltere Premier Lig'de 90 koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika

İngiltere Premier Lig'de 90 koronavirüs vakası tespit edildi

20.12.2021 23:34
İngiltere Premier Lig'de 90 koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 90 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

İngiltere Premier Lig'de son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 90 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 13-19 Aralık tarihlerinde uygulanan 12 bin 345 test sonucunda 90 pozitif vaka tespit edildi.

Önceki haftanın (6-12 Aralık) test verisine (42) göre iki kattan fazla artan vaka sayısı, Kovid-19 salgını başlangıcından beri en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiltere Premier Lig, Premier Lig, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İngiltere Premier Lig'de 90 koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İngiltere Premier Lig'de 90 koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika
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