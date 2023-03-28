Hakan Çalhanoğlu ile Inter anlaşmaya vardı! Sözleşme 2027 yılına kadar uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hakan Çalhanoğlu ile Inter anlaşmaya vardı! Sözleşme 2027 yılına kadar uzatıldı

28.03.2023 11:38

Inter, Hakan Çalhanoğlu ile devam ettiği görüşmelerde mutlu sona geldi. İtalyan devi, 2024 yılında bitecek sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmak için milli futbolcuyla anlaşma sağladı.

Bu sezon Inter formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Hakan Çalhanoğlu, İtalya deviyle nikah tazeliyor.

2027 YILINA KADAR SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Her fırsatta Inter'de kalmak istediğini belirten Hakan Çalhanoğlu, sözleşmesini uzatmak için yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre, milli futbolcu, 2024 yılında bitecek sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatacak. Inter'in resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

MİLLİ YILDIZIN KARNESİ

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla 26 kez sahaya çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol-6 asistlik performans gösterdi.

YORUMLAR
500

Hakan Çalhanoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu ile Inter anlaşmaya vardı! Sözleşme 2027 yılına kadar uzatıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:43 Fenerbahçe'nin Rus devi ile anlaşma imzalaması sonrası G.Birliği'nin futbolcusundan skandal paylaşım
12:27 Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek
10:47 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davası görülüyor! Ece Erken adliyeye geldi
12:06 İbrahim Tatlıses, 5. kez AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday adaylığına başvurdu
11:56 Meksika'da 13 yaşındaki öğrenci, öğretmenini öldürdü! 5 kişiyi de yaraladı
11:57 Millet İttifakı'nda Gençlik ve Spor Bakanı mı oluyor? Aziz Yıldırım'dan o iddialara yanıt
11:51 Millet İttifakı'nın Gençlik ve Spor Bakanı adayı mı? Aziz Yıldırım cephesinden iddialara cevap geldi
11:47 Mart ayında yapılan 11 seçim anketinin ortalaması! Barajı yalnızca 4 parti geçebiliyor
11:43 3 partinin adaylık itirazına AK Parti'den ilk yorum: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur
11:43 3 parti birden itiraz etmişti, AK Parti'den ilk yorum: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2023 12:55:47. #1.12#
SON DAKİKA: Hakan Çalhanoğlu ile Inter anlaşmaya vardı! Sözleşme 2027 yılına kadar uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement