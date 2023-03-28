Hakan Çalhanoğlu ile Inter anlaşmaya vardı! Sözleşme 2027 yılına kadar uzatıldı

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Bu sezon Inter formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Hakan Çalhanoğlu, İtalya deviyle nikah tazeliyor.

2027 YILINA KADAR SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Her fırsatta Inter'de kalmak istediğini belirten Hakan Çalhanoğlu, sözleşmesini uzatmak için yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre, milli futbolcu, 2024 yılında bitecek sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatacak. Inter'in resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

MİLLİ YILDIZIN KARNESİ

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla 26 kez sahaya çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol-6 asistlik performans gösterdi.