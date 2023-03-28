Bu sezon Inter formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Hakan Çalhanoğlu, İtalya deviyle nikah tazeliyor.
Her fırsatta Inter'de kalmak istediğini belirten Hakan Çalhanoğlu, sözleşmesini uzatmak için yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre, milli futbolcu, 2024 yılında bitecek sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatacak. Inter'in resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.
Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla 26 kez sahaya çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol-6 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Spor › Hakan Çalhanoğlu ile Inter anlaşmaya vardı! Sözleşme 2027 yılına kadar uzatıldı - Son Dakika