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Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun 2 gol attığı maçta Monza'yı 5-1 mağlup etti - Son Dakika
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Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun 2 gol attığı maçta Monza'yı 5-1 mağlup etti

İtalya Birinci Futbol Ligi lideri Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun biri penaltıdan 2 gol kaydettiği maçta deplasmanda Monza'yı 5-1 mağlup etti. Bu sonuçla Inter, Serie A'da 51 puanla zirvede yer aldı.

Inter, Hakan Çalhanoğlu\'nun 2 gol attığı maçta Monza\'yı 5-1 mağlup etti
14.01.2024 - 01:03,  Güncelleme: 01:44
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) lideri Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun biri penaltıdan 2 gol kaydettiği maçta deplasmanda Monza'yı 5-1 mağlup etti.

Ligin 20. haftasında konuk ekip Inter'de karşılaşmanın ilk golünü 29 yaşındaki milli futbolcu 12. dakikada penaltıdan kaydetti.

Bu penaltı golüyle birlikte milli futbolcu, bu sezon Inter formasıyla 8 penaltı atışını da gole çevirdi.

Maçın 14. dakikasında Lautaro Martinez, takımını 2-0 öne geçirdi ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı.

Monza'da Raffaele Palladino, 59. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Hakan Çalhanoğlu, 60. dakikada Inter'i 3-0 öne geçiren golü de kaydetti ve 62. dakikada oyundan çıktı.

Karşılaşmanın 69. dakikasında Monza, penaltıdan Matteo Pessina'nın golüyle skoru 3-1'e getirdi.

Maçın 84. dakikasında bu kez Lautaro Martinez, penaltıdan bir gol daha kaydederken karşılaşmada son gol Marcus Thuram'dan 88. dakikada geldi ve maçı da Inter, 5-1 kazandı.

Bu sonuçla Inter, Serie A'da 51 puanla zirvede yer aldı.

Kaynak: AA
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