İstanbul'daki büyük finalin isimleri belli olmaya başladı! Inter, yolu yarıladı - Son Dakika
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İstanbul'daki büyük finalin isimleri belli olmaya başladı! Inter, yolu yarıladı

11.05.2023 00:31

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Inter deplasmanda Milan'ı 2-0 mağlup ederek İstanbul'daki finale kalmak için büyük bir avantaj elde etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ilk golün asistini yaparak maça damgasını vurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Milan, ezeli rakibi Inter'i konuk etti. San Siro Stadı'nda oynanan mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla Inter oldu.

HAKAN ASİST YAPTI

Deplasman ekibi Inter'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Edin Dzeko ve 11. dakikada Henrikh Mkhitaryan attı. Dzeko'nun golünde asisti Hakan Çalhanoğlu yaparken, milli futbolcunun bir şutu da direkten döndü.

RÖVANŞ 16 MAYIS'TA

Dev heyecana sahne olan mücadelenin rövanşı 16 Mayıs Salı günü TSİ 22.00'de. Yine San Siro Stadı'nda oynanacak karşılaşmada bu kez Inter ev sahipliği yapacak.

BÜYÜK FİNAL İSTANBUL'DA

Adını finale yazdıran takım, Manchester City- Real Madrid eşleşmesinin galibiyle 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi finalinde kozlarını paylaşacak.

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Hakan Çalhanoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul'daki büyük finalin isimleri belli olmaya başladı! Inter, yolu yarıladı - Son Dakika


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