Inter, Udinese'yi 2-1 mağlup etti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 31. haftanın kapanış maçında Inter, deplasmanda Udinese'yi 2-1 mağlup etti.
Bluenergy Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 40. dakikada Lazar Samardzic'in attığı golle 1-0 önde kapattı.
Inter'de 55. dakikada penaltıdan ağları sarsan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımına beraberliği getirdi.
Mavi-siyahlı kulüp, Hakan'ın bu golüyle Serie A'da bir sezonun ilk 31 haftasında oynadığı maçların tamamında gol atmayı başaran ilk takım oldu.
Karşılaşmanın 90+5. dakikasında sahneye çıkan Davide Frattesi, Inter'e 2-1'lik galibiyeti getirdi.
Ligin lideri Inter, bu sonuçla puanını 82'ye yükseltirken, Udinese 28 puanla 15. sırada kaldı.
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Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Romulo ve Dennis'in attığı gollerle Göztepe galibiyete ulaştı. Erzurumspor FK'dan Celal Hanalp kırmızı kart gördü.
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