Inter ve Milan Yarı Finalde 1-1 Beraberlik Yakaladı - Son Dakika
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Spor

Inter ve Milan Yarı Finalde 1-1 Beraberlik Yakaladı

Milan ile Inter arasındaki İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle maç 1-1 berabere tamamlandı. Çalhanoğlu, takımının geride olduğu sırada skora dengeyi getirdi.

03.04.2025 03:41
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MİLLİ futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında deplasmanda Milan ile 1-1 berabere kaldı. Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta takımı gerideyken beraberlik golünü kaydetti.

İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında Milan, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda Inter'i ağırladı. Ev sahibi ekip 47'nci dakikada Abraham'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının 67'nci dakikasında sahneye çıkan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşla skora dengeyi getiren golü attı. Karşılaşmada başka gol olmayınca iki Milano ekibi sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Tecrübeli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika forma giydiği maçta 1 gol bularak yıldızlaştı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Nisan Çarşamba günü Inter'in sahasında oynanacak.

Kaynak: DHA

Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım, Futbol, Milan, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Inter ve Milan Yarı Finalde 1-1 Beraberlik Yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Inter ve Milan Yarı Finalde 1-1 Beraberlik Yakaladı - Son Dakika
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