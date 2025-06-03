Inzaghi, Inter'e Veda Etti - Son Dakika
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Inzaghi, Inter'e Veda Etti

Inzaghi, Inter\'e Veda Etti
03.06.2025 19:25
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Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi, görevinden ayrıldığını duyurdu ve duygusal mesaj paylaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son finalisti Inter'de Teknik Direktör Simone Inzaghi yayımladığı mesajla kulübe veda ettiğini duyurdu.

2024-2025 sezonunu İtalya Serie A'da 2. tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösteren Inter'de Teknik Direktör Simone Inzaghi de görevinden ayrıldı. 2021 yazında takımın başına geçen Inzaghi, mavi-siyahlıların başında 217 maça çıkarken, 141 galibiyet, 41 beraberlik elde ederken 35 de mağlubiyet aldı.

2023-2024 sezonunda Serie A'da şampiyonluğa ulaşan İtalyan teknik adam, 2022-2023 ve 2024-2025 sezonlarında takımını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkardı. Inter, geride bıraktığımız sezonu ise 38 maçta 24 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle şampiyon Napoli'nin 1 puan gerisinde 81 puanda tamamladı.

Inzaghi, lig şampiyonluğunun yanı sıra 2 kez İtalya Kupası, 3 kez de İtalya Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

49 yaşındaki teknik adam, kulübe veda mesajı yayımlarken duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Dört senelik, her şeyimi verdiğim bir yolculuğun ardından artık bu kulübe veda etme zamanı geldi. Her gün ilk ve son düşüncemi Inter'e adadım. Oyuncular, yöneticiler ve kulübün her bir çalışanı tarafından profesyonellik ve tutkuyla karşılık buldum. Aralarında Scudetto della Seconda Stella'nın (Lig şampiyonluğu) da bulunduğu kazanılan 6 kupa, 2023'te ve birkaç gün önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kat edilen mesafe, ekibimle birlikte çalışmalarımızın ne kadar desteklediğinin somut kanıtıdır. Başkan ve yönetimine minnettarlık duyuyorum ve birlikte bu muhteşem yolculuğu sonlandırmaya karar verdik. Birlikte yaşadığımız 6 zaferde beni destekleyen, zor anlarda ağlayan, acı çeken, gülen ve kutlayan milyonlarca Inter taraftarı sizi asla unutmayacağım." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Simone Inzaghi, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Inzaghi, Inter'e Veda Etti - Son Dakika

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