İpek Öz, Eski Zağra'daki ITF finalinde Kovackova'yı 2-0 yenerek 6. kez şampiyon oldu - Son Dakika
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İpek Öz, Eski Zağra'daki ITF finalinde Kovackova'yı 2-0 yenerek 6. kez şampiyon oldu

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İpek Öz, Bulgaristan'ın Eski Zağra kentinde düzenlenen 40 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde Çek Alena Kovackova'yı 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yendi. 27 yaşındaki milli tenisçi bu yıl ilk, kariyerindeki 6'ncı tekler şampiyonluğunu elde etti.

İpek Öz, 6 numaralı seribaşı olarak katıldığı Eski Zağra Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde 8 numaralı seribaşı Çek Alena Kovackova'yı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Bulgaristan'ın Eski Zağra kentinde düzenlenen 40 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, dünya 320 numarası İpek ile klasmanın 340. basamağındaki Kovackova karşılaştı.

27 yaşındaki milli tenisçi, toprak korttaki turnuvanın finalini 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kazanarak bu yıl ilk, kariyerindeki 6'ncı tekler şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA
BulgaristanTurnuvaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: İpek Öz, Eski Zağra'daki ITF finalinde Kovackova'yı 2-0 yenerek 6. kez şampiyon oldu - Son Dakika
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