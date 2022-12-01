İran'ın ABD'ye kaybedip Dünya Kupası'ndan elenmesi sonrası rejim karşıtları kutlamaya çıktı! 27 yaşındaki bir gösterici, başından vurularak öldürüldü

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2022 Dünya Kupası B Grubu son maçında İran, ABD'ye 1-0 mağlup oldu ve turnuvadan elendi. Bu sonucun ardından İran'da rejim karşıtları sokaklara dökülerek eğlendi ve sevinç gösterilerinde bulundu. Bu gösterilerde bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İran İnsan Hakları Örgütü'ne göre, İran Milli Takımı'nın ABD'ye kaybederek Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından rejim karşıtlarının ülkedeki sevinç gösterileri kana bulandı. 27 yaşındaki Mehran Samak, polis tarafından başından vurularak öldürüldü. İran İnsan Hakları Örgütü'nden Samak'ın cenazesinde çekilmiş bir video yayınlandı.

"GENÇLERİMİZ VE ULUSUMUZ BUNU HAK ETMİYOR"

Mehran Samak için İran Milli Takımı futbolcusu Said Ezatolahi paylaşımda bulundu. Samak ile aynı mahallede doğan Ezatolahi, aynı takımda oynadıkları bir fotoğrafı paylaştı. Ezatolahi paylaşımına, "Bir gün maskeler düşer ve gerçekler açığa çıkar. Gençlerimiz ve ulusumuz bunu hak etmiyor" notunu düştü.