Işıl Alben yeniden Galatasaray'da - Son Dakika
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Işıl Alben yeniden Galatasaray'da

08.07.2022 14:31
Işıl Alben yeniden Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, 36 yaşındaki oyun kurucu Işıl Alben ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Kulübü, 36 yaşındaki oyun kurucu Işıl Alben ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

"Yuvana hoş geldin Kaptan Işıl Alben!" başlığıyla yapılan açıklama şöyle;

"Galatasaray Kadın Basketbolu'nun efsane isimlerinden Işıl Alben yeniden parçalı formasına kavuştu. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren takımımız, Işıl Alben ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.İlk olarak 2007-2008 sezonunda çocukluk hayali olan Galatasaray formasını giyen Kaptan Işıl Alben, 2014 yılına kadar 7 sezon başarıyla taşıdığı Galatasaray arması altına 1 EuroLeague Women, 1 EuroCup Women, 1 Türkiye Süper Ligi, 5 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı kupası kazandı.2014-2015 sezonu başında Rusya Ligi ekiplerinden Dinamo Kursk'a transfer olan Işıl Alben, 1 yıllık aranın ardından 2015-2016 sezonu başında 5 yıl sürecek 2. Galatasaray dönemine başladı ve kariyerine ve Galatasaray Müzesi'ne 1 EuroCup Women Şampiyonluğu ekleyen takımın kaptanlığını yaptı.2020 yılında çocukluk aşkı Galatasaray ile bir ayrılık daha yaşayarak BOTAŞ forması ile 2 sezon geçiren Kaptan Işıl Alben gelecek sezondan itibaren çok sevdiği sarı kırmızılı formasını bir kez daha giymek üzere 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.Oyuncumuz Işıl Alben'e "yuvana hoş geldin kaptan" diyor, başarılarla dolu, sağlıklı bir sezon diliyoruz.Euroleague: Şampiyon (2013–14), Üçüncülük (2014–15)Eurocup: Şampiyon (2008–09, 2017–18)Türkiye Süper Ligi: Şampiyon (2013–14)Türkiye Kupası: Şampiyon (2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14)Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kupası: Şampiyon (2008–09, 2011–12)Rusya Premier Ligi: Üçüncülük (2014–15)

Rusya Kupası: Şampiyon (2014–15)


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Galatasaray, Işıl Alben, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Işıl Alben yeniden Galatasaray'da - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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