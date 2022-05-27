İşitme engelli sporcu, 25 yaşında başladığı tekvandoda olimpiyat madalyasına uzandı - Son Dakika
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İşitme engelli sporcu, 25 yaşında başladığı tekvandoda olimpiyat madalyasına uzandı

27.05.2022 12:26
İşitme engelli sporcu, 25 yaşında başladığı tekvandoda olimpiyat madalyasına uzandı

İşitme engeli milli sporcu Didem Kirazcı, 25 yaşında başladığı tekvandoda, 3 yıl sonunda olimpiyat madalyasına ulaştı.

İşitme engeli milli sporcu Didem Kirazcı, 25 yaşında başladığı tekvandoda, 3 yıl sonunda olimpiyat madalyasına ulaştı.

Doğuştan kulakları duymayan Didem Kirazcı (28), 2018'de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi moda tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra olimpiyat şampiyonu bir arkadaşının yönlendirmesiyle tekvandoya başladı.

Tekvandoda kısa sürede önemli mesafe kat eden Didem, 3 Ekim 2021'de İstanbul'da, 13-14 Ocak 2022'de Gaziantep'te düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası'nda 67 kiloda altın madalya kazandı.

Milli sporcu Didem, bu yıl Brezilya'da 1-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda da 67 kiloda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Didem, 2024'te düzenlenecek olimpiyatlarda ise altın madalya hedefliyor.

"İnanılmaz derecede çok çalışıyorum"

Didem Kirazcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvandoyu çok sevdiğini söyledi.

Tekvandonun zorlukların üstüne gitmeyi öğrettiğini anlatan Didem, "Tekvandoda çok çalıştım. 3 seneye 2 Türkiye şampiyonluğu, bir olimpiyat ikinciliği sığdırdım. Bunu çok çalışmaya, çok azimli olmaya ve çok fazla tekrarlara borçluyum. İnanılmaz derecede çok çalışıyorum. Hedefim olimpiyatlarda şampiyon olmak, onun için çalışıyorum." diye konuştu.

Şimşek Spor Kulübü sayesinde bu başarıları elde ettiğini dile getiren Didem, emeği geçenlere teşekkür ederek, engelli bireylere spora yönelmelerini önerdi.

"Antrenmanını hiç aksatmadı"

Didem Kirazcı'nın antrenörü Ufuk Şimşek de sporcusuyla 2019 yılında tanıştıklarını ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanılan aksaklıklara rağmen çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Didem'in sporda tam bir istikrar abidesi olduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Didem, Altunhisar ilçesinden antrenmanlara gelip gidiyor. Antrenmanı hiç aksatmadı. Pandemi sürecinde verdiğimiz programı harfiyen uyguladı. Asla pes etmedi. Aklına koyduğunu yaptı. 'Ben Türkiye birincisi olacağım, olimpiyat madalyası alacağım' dedi, istikrarlı çalışması Didem'e bu başarıları getirdi. Bizim aradığımız da yetenekten çok istikrardır. Didem'in en önemli özelliği hırslı, azimli ve istikrarlı olması."

Şimşek, Didem'in 35 kilometre uzaklıktaki ilçeden otobüsü kaçırsa bile bir yolunu bulup antrenmana yetiştiğini belirtti.

Sporcusunun tekvandoya geç başlamasının dezavantaj olduğuna ancak çok çalışarak bu açığı kapattığına işaret eden Şimşek, "Didem başarılarıyla alttan gelen sporculara özellikle engellilere örnek oluyor. Niğde'den bu başarının çıkması, olimpiyat madalyasının gelmesi önemli. Didem sessizlerin sesi oldu tüm Türkiye'de. Didem'in hedefleri arasında Avrupa, dünya ve olimpiyat altın madalyası var. 2024 yılı bittiğinde inşallah ilimize olimpiyat altın madalyası da gelecek." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İşitme engelli sporcu, 25 yaşında başladığı tekvandoda olimpiyat madalyasına uzandı - Son Dakika


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