İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı, Akdağmadeni'nde kampa girdi - Son Dakika
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İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı, Akdağmadeni'nde kampa girdi

13.03.2022 09:44
İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı, Akdağmadeni'nde kampa girdi

İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı, 01-15 Mayıs tarihleri arasında Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları için Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde hazırlıklara başladı.

İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı, 01-15 Mayıs tarihleri arasında Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları için Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde hazırlıklara başladı.

Akdağmadeni Kapalı Spor Salonu'nda Milli Takım Başantrenörü Ertan Özkan, antrenörler Bircan Evrim Aslan ve Murat Altun koordinesinde çalışmalara başlayan İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı'nda 8 sporcu, 11 günlük kampta hem moral depolayacak hem de güç toplayacak. Kamp sonrası başarı gösteren 2'si erkek 2'si kadın olmak üzere 4 sporcu, Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanacak.

Özkan: "Olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı Başantrenörü Ertan Özkan, Akdağmadeni'nde kamp yapmaktan duyduğu memnuniyeti aktararak, "11- 22 Mart tarihleri arasında Akdağmadeni'nde milli takım kampımızın ilk ayağını yapıyoruz. Kütahya'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 120 sporcu arasından ilk 4'e giren sporcularımızı burada milli takım kampına aldık. 1-15 Mayıs tarihleri arasında Brezilya'da İşitme Engelliler Olimpiyatları yapılacak. Ülkemizi temsilen badminton branşında 2 kadın, 2 erkek sporcumuzu yapmış olduğumuz kamplarda belirleyeceğiz. Akdağmadeni gerçekten beklentimizin çok üstünde çıktı. Buradan bizleri misafir ettiği ve göstermiş olduğu ilgiden dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hedefimiz olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip orada bayrağımızı göndere çekmek olacaktır. Ekim ayında düzenlenecek Avrupa şampiyonasında da oldukça iddialıyız. Genç ve iyi bir takımımız var. Avrupa şampiyonluğunu da kazanacağız" dedi.

Karakaya: "Verimli bir kamp dönemi geçireceğiz"

Kariyerinde dünya üçüncülüğü başarısı bulunan İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı sporcusu Zeynep Karakaya ise, "Akdağmadeni'ni çok beğendim. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hedefim olimpiyatlarda şampiyon olmak. Burada çok verimli bir kamp süreci geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Yalçın, sporcuları yalnız bırakmadı

Kampın ilk gününde sporcuları yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın da, "1- 15 Mayıs tarihleri arasında Brezilya'da düzenlenecek olan olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek İşitme Engelliler Badminton Milli Takımımızı Akdağmadeni'nde misafir ediyoruz. Dün itibariyle başlayan kampımız yaklaşık 10 gün devam edecek. İnşallah kamp sonunda sporcularımız olimpiyat oyunlarına hazır hale gelecekler. Ay-yıldızlı al bayrağımızı Brezilya'da göndere çekeceklerine canı gönülden inanıyor, başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - YOZGAT

İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı, Akdağmadeni'nde kampa girdi
İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı, Akdağmadeni'nde kampa girdi
İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı, Akdağmadeni'nde kampa girdi

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Akdağmadeni, Badminton, Brezilya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı, Akdağmadeni'nde kampa girdi - Son Dakika


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