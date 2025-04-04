İsmail Kartal\'ın takımında kulübeye hapsolan futbolcudan bomba Fenerbahçe itirafı

Geçen sezon Süper Lig devi Fenerbahçe'ye transfer olan fakat yedek külübesinden bir türlü çıkamayan Ryan Kent Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan yaklaşık 7 ay sonra ABD'nin Seattle Sounders takımına imza attı. Kent, transferi süreci ve sarı lacivertli takımda yaşadıklarıyla çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"OYNAMAMI ENGELLEYEN ŞEYLER VARDI"

Rangers'ta geçirdiği 5 sezonun ardından transfer olduğu Fenerbahçe'de istediği süreleri bulamayan İngiliz futbolcu, sarı lacivertli kulüpteki günleriyle alakalı olarak "Yukarıdaki insanlarla ilk yılda yaşanan sorunlar, o kulüpte oynamamı engelleyen bazı şeyler vardı" şeklinde konuştu.

"YÖNETİCİLER SİZİ ENGELLİYOR"

Seattle Sounders Yardımcı Antrenörü Andy Rose'un kendisi için "Fenerbahçe'den ayrılıp müsait olması, bizim için keşfetmemiz gereken ilginç bir fırsattı. Bize katılmayı seçtiği için gerçekten heyecanlıyız." sözlerini sarf etmesi üzerine bu duyguların karşılıklı olduğunu vurgulayan Kent, "Antrenörlerin heyecan verici bir oyuncu aradıklarını söylemelerini duymak beni heyecanlandırdı. Bazı takımlara gidiyorsunuz ve yöneticiler bir oyuncu olarak yapmak istediklerinizi yapmanızı engellemek istiyor. Ben heyecan verici bir oyuncuyum" dedi.