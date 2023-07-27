İsmail Kartal'ın Taraftarlarla Duygusal Diyalogu - Son Dakika
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İsmail Kartal'ın Taraftarlarla Duygusal Diyalogu

27.07.2023 23:39

Fenerbahçe'nin Zibruyu 5-0'lık net skorla mağlup ettiği maç öncesinde İsmail Kartal'la taraftarlar arasında bir diyalog gerçekleşti. Deneyimli çalıştırıcı, taraftarların sözleri sonrası duygulandı. Fenerbahçe'yle bu sezon ilk resmi maçına çıkan teknik direktör İsmail Kartal'ın sarı-lacivertli taraftarlarla arasında geçen dialog sosyal medyada gündem oldu. O anları gören kullanıcılar İsmail Kartal'a destek mesajları yağdırdı.

Fenerbahçe'nin Zibruyu 5-0'lık net skorla mağlup ettiği maç öncesinde İsmail Kartal'la taraftarlar arasında bir diyalog gerçekleşti. Deneyimli çalıştırıcı, taraftarların sözleri sonrası duygulandı.

İSMAİL KARTAL DUYGULANDI

Fenerbahçe'yle bu sezon ilk resmi maçına çıkan teknik direktör İsmail Kartal'ın sarı-lacivertli taraftarlarla arasında geçen dialog sosyal medyada gündem oldu. O anları gören kullanıcılar İsmail Kartal'a destek mesajları yağdırdı.

İşte o yorumlardan bazıları;

YORUMLAR
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İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal'ın Taraftarlarla Duygusal Diyalogu - Son Dakika


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