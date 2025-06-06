İspanya Finale Yükseldi

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya, Fransa'yı 5-4 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve Portekiz'in rakibi oldu.

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya, Stuttgart Arena'da Fransa ile karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yönettiği mücadele oldukça tempolu başladı. İspanya 22. dakikada Nico Williams'ın golüyle 1-0 öne geçerken, 3 dakikada sonra Mikel Merino'nun fileleri havalandırmasıyla skoru 2-0'a getirdi. İlk yarıda başka gol olmayınca İspanya soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Luis de la Fuente'nin öğrencileri 51. dakikada Yamal'ın ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. 54. dakikada beyaz noktanın başına geçen Yamal, topu ağlara yollayarak farkı 3'e çıkardı. 55. dakikada Pedri İspanya'yı 4-0 öne geçirdi. 58. dakikada Pedro'nun ceza sahası içinde Kylian Mbappe'ye yaptığı faul sonrası bu kez Fransa penaltı kazandı. 59. dakikada penaltıyı kullanan Mbappe, Fransa'nın ilk golünü kaydetti. (4-1) 67. dakikada İspanyolların genç yıldızı Yamal bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 5-1'e getirdi. 79. dakikada Mathis Cherki, 84. dakikada Dani Vivian (kendi kalesine) ve 90+4. dakikada Kolo Muani'nin golleriyle Fransa skoru 5-4'e getirip umutlansa da kalan bölümlerde başka gol olmayınca İspanya sahadan 5-4 galip ayrılarak finale yükseldi.

UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile Portekiz 8 Haziran Pazar günü TSİ 22.00'de Münih'te karşılaşacak. Bu yıl 4. kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz, Fransa ve İspanya şampiyonluğu elde etmişti. - İSTANBUL