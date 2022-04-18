İspanya, Pique'nin Suudi Arabistan'dan aldığı komisyonu tartışıyor - Son Dakika
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İspanya, Pique'nin Suudi Arabistan'dan aldığı komisyonu tartışıyor

18.04.2022 18:49
İspanya, Pique'nin Suudi Arabistan'dan aldığı komisyonu tartışıyor

İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF) Süper Kupa maçlarını 4'lü formatla Suudi Arabistan'da oynatmak için 2019'da yaptığı anlaşmada, Barcelona'da forma giyen İspanyol futbolcu Gerard Pique'nin sahibi olduğu bir spor şirketinin aracı olarak komisyon aldığı ortaya çıktı.

İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF) Süper Kupa maçlarını 4'lü formatla Suudi Arabistan'da oynatmak için 2019'da yaptığı anlaşmada, Barcelona'da forma giyen İspanyol futbolcu Gerard Pique'nin sahibi olduğu bir spor şirketinin aracı olarak komisyon aldığı ortaya çıktı.

İspanyol gazetesi El Confidencial, Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmayla ilgili olarak Pique ile RFEF Başkanı Luis Rubiales arasındaki bazı telefon görüşmesi kayıtlarını ve belgeleri yayımladı.

Pique'nin sahibi olduğu Kosmos adlı spor organizasyon şirketinin, 2019'da RFEF ile Suudi Arabistan arasında yapılan ve 2020'de başlayıp 2025'e kadar geçerli olan Süper Kupa maçlarının bu ülkede oynanması anlaşmasından toplam 24 milyon avro komisyon aldığı iddia edildi.

Kosmos'un Süper Kupa maçlarından her yıl için 4 milyon avro aldığı, RFEF ile direkt bağlantısı olmayan bu paranın Suudi Arabistanlı bir kamu şirketi olan Sela tarafından ödendiği kaydedildi.

El Confidencial, ödenen komisyon yasal olmasına rağmen, RFEF ile Suudi Arabistan arasında aracı kişinin Barcelona'da oynayan bir futbolcu olması ve konunun İspanya'daki diğer futbol kulüplerini de ilgilendirmesi nedeniyle çıkar çatışması sorunu yarattığı ve konunun etik yönüyle tartışıldığını yazdı.

İspanya Süper Kupa maçlarının 4'lü final olarak oynanmasından en kazançlı olan takımlar, 8'er milyon avro alan Barcelona ile Real Madrid olurken, diğer iki takıma 2 ve 1 milyon avro ödeme yapılıyor.

Valencia Kulübü, 2020'de katıldığı ilk 4'lü finalden 1 milyon avro gelir elde etmiş ve diğer kulüplerden neden daha az aldığını öğrenmek için RFEF'e başvurmuştu.

RFEF, İspanyol futboluna daha fazla gelir ve tanınmışlık sağlamak için Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmanın genel kurulda onaylandığını, gizli veya yasa dışı hiçbir şeyin olmadığını savunuyor.

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Suudi Arabistan, Barcelona, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İspanya, Pique'nin Suudi Arabistan'dan aldığı komisyonu tartışıyor - Son Dakika


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