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İspanyol tenisçi Rafael Nadal koronavirüse yakalandı - Son Dakika

İspanyol tenisçi Rafael Nadal koronavirüse yakalandı

20.12.2021 15:25
İspanyol tenisçi Rafael Nadal koronavirüse yakalandı

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Uzun bir sakatlık sürecini atlatmasının ardından geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Mubadala Dünya Şampiyonası'na katılarak yeniden kortlara dönen 35 yaşındaki tenisçi, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abu Dabi'daki turnuvanın ardından İspanya dönüşünde Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirten Nadal, "Bazı hoş olmayan anlar yaşıyorum ama yavaş yavaş her şeyin daha iyiye gitmesini bekliyorum. Evde karantina altındayım ve benle son dönemde temasa geçen herkesi uyardım." ifadelerini kullandı.

Turnuva takviminde değişikliğe gitmeyi planlamadığını vurgulayan İspanyol tenisçi, kendini iyi hissetmesi halinde 3-9 Ocak'taki ATP turnuvası Melbourne Summer Set ile 17-30 Ocak'ta düzenlenecek sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmayı planladığını ifade etti.

Dünya 6 numarası Nadal, Mubadala Dünya Şampiyonası'nda Büyük Britanyalı Andy Murray'ye 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0, Kanadalı Denis Shapovalov'a ise 6-7, 6-3 ve 10-6'lık setlerle 2-1 yenilmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Sosyal paylaşım sitesi, Dünya Şampiyonası, Rafael Nadal, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İspanyol tenisçi Rafael Nadal koronavirüse yakalandı - Son Dakika Spor


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