Isparta 32 Spor: 1-2

STAT: Tarsus İlçe StadyumuHAKEMLER: Barkın Kara, Mehmet Kağan Bingül, Tuncay ErcanTARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz- Uğur, Uygar (Dk. 79 Tufan), Niyazi (Dk. 90+3 Erman), Artun, Hakan, Gökhan (Dk. 61 Cengiz), Azad (Dk. 79 Abdussamed), Eren (Dk. 61 Özgür), Volkan, SefaISPARTA 32 SPOR: Alp- Ozan, Burak, Efşan, Sabrican (Dk. 87 Atalay), Kadir, Ahmet (Dk. 78 Akif), Enes (Dk. 46 Ertuğrul), Mustafa Diler, Arif, Mustafa Acar (Dk. 87 Bahadır)SARI KARTLAR: Azad, Artun, Uygar, Uğur (Tarsus İdman Yurdu) - Efşan, Bahadır (Isparta 32 Spor)KIRMIZI KART: Dk. 43 Volkan (Tarsus İdman Yurdu)GOLLER: Dk. 90+1 Artun (Tarsus İdman Yurdu) - Dk. 51 Mustafa Diler, Dk. 75 Sabrican (Isparta 32 Spor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 23'üncü hafta mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu, evinde ağırladığı Isparta 32 Spor'a 2-1 mağlup oldu.
Kaynak: DHA
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