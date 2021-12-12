Isparta 32 Spor: 1 Amed Sportif Faaliyetler: 0

2. Lig Beyaz Grup'ta Ispartaspor, ligdeki 14. Maçında Amed Sportif'le evinde oynadığı maçı 1-0 kazandı.
Maçın önemli anları:
Dakika 1: Isparta 32 Spor atağında sol çaprazdan kaleye sokulan Taner Gümüş, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ayağından açınca net bir golü kaçırdı.
Dakika 6: (GOL) Isparta 32 Sporlu Taner Gümüş'ün ceza yayı üzerinden sert vuruşu adeta iğne deliğinden geçercesine filelerle buluştu: 1-0
Dakika 13: Amed Sportif Faaliyetler atağında sol çaprazdan Bünyamin'in orta sırasında arka direkte Mervan Çelik'in kafa vuruşu üst direkten döndü.
Dakika 43: Isparta 32 Sporlu Furkan'ın ortasında arka direkte Taner, boş kaleye meşin yuvarlağı ağlara gönderemedi.
Dakika 56: Isparta 32 Spor atağında Said Can Açıkalın ceza sahası içiresinde düşürüldü, tüm tribün 'penaltı' diye ayağa kalktı, maçın hakemi 'devam' dedi.
Dakika 67: Isparta 32 Sporlu Burak Aydın, sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda net bir golü kaçırdı.
Dakika 68: Amed Sportif'de sağdan Okan'ın ortasında 6 pasın içerisinde topla bulşan Cerem Talha Dinçer, harika bir refleksle kaleci Alp Arda kornere çeldi.
Dakika 70: Amed Sportif atağında sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Okan, topu yandan auta attı.
Dakika 77: Isparta 32 Sporlu Burak Aydın, sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
Dakika 86: Isparta 32 Sporlu Burak Aydın yüzde yüzlük net bir gol pozisyondan yararlanamadı. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda net bir golü kaçırdı.
Maçın karnesi:
Stat: : Atatürk
Hakemler: Eren Özyemişcioğlu xx, Cankut Gönenç xx, Muratcan Ilgaz xx
Isparta 32 Spor: Alp Arda xx, Şamil Başaran xx, Efşan Geçgin xx, Kadir Turhan xx, Said Can Açıkalın xx (dk. 88 Gökhan Göksu), Ertuğrul Kurtuluş xx, Mustafa Diler xx, Furkan Özdemir x (dk. 60 Burak Aydın x), Arif Birşen xx, Taner Gümüş xx (dk. 74 Gökdeniz Varol x), Mustafa Acar x (dk. 60 Akif Özerli x)
Amed Sportif Faaliyetler: Bekir Sevgi xx, Hüseyin Güngör xx, Ercan Çapar xx, Kerem Çağatay xx, (dk. 84 Deniz Taşkesen), Bünyamin Yürür xx, Kutay Yokuşlu, Okan Deniz xx, Mehmet Alaeddinoğlu xx, Mansur Çalar x (dk. 66 Cerem Talha Dinçer x), Mervan Çelik xx, (dk. 66 Cerem Talha Dinçer x)
Sarı kartlar: Ertuğrul, Taner, Kadir Turhan (Isparta 32 Spor)
Gol: dakika 6, Taner Gümüş - ISPARTA
Kaynak: İHA
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