Isparta 32 Spor ve İnegölspor Berabere Kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında karşılaştığı İnegölspor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Murat Kasap, Çağrıcan Pazarcıklı, Akın Karabacak
Isparta 32 Spor: Alp Tutar, Samet Karakoç, Yiğithan Güveli, Eyüpcan Delibalta, Gökmen Aydoğdu (Ayberk Kaygısız dk. 83), Abdulkerim Canlı, Mustafa Diler (Caner Koca dk. 66), Cemal Kızılateş, Alim Harlak (Muhlis İstemi dk. 66), Ömer Çiçek (Fırat Aras dk. 61), Mehmet Küçükdurmuş
İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Muhammet Berkay Tekke (Umut Doğdu dk. 60), Furkan Özyapı, Serhat Baştan, Eren Emre Aydın, Kadir Turhan, Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Uğur Utlu, Erkan Arda Çağdaş (Samed Karakoç dk. 70), Ömer Gür (Berat Tosun dk. 83)
Goller: Cemal Kızılateş (dk. 21) (Isparta32spor) Serhat Baştan (dk. 90) (İnegölspor)
Sarı kart: Abdülkerim Canlı (Isparta 32 Spor) - ISPARTA
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, 23 Nisan'da düzenlenecek gösteri öncesinde Antalya semalarında 30 dakikalık hazırlık uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izlerken bazıları da telefonlarıyla kaydetti. Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan'da Konyaaltı Sahili'nde saat 16.00'da izlenebilecek.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Enver'in kendi kalesine attığı gol ve Çağrı Yağız'ın attığı golle Elazığspor öne geçti. Berkay'ın golüyle Sapanca Gençlikspor farkı bire indirse de maçın sonucunu değiştiremedi. Elazığspor, bu galibiyetle üst üste 3. maçını kazanmış oldu.
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