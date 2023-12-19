Ispartaspor, GMG Kastamonuspor\'a 3-0 mağlup oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Ispartaspor, konuk ettiği GMG Kastamonuspor'a 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
29. dakikada Ispartaspor atağında Mehmet Küçük Durmuş'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Alim'in şutunu kaleci çeldi.
32. dakikada Kastamonuspor atağında Yusuf Türk kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda şutu üsten auta çıktı.
48. dakikada Ispartaspor atağında ceza sahası içine çalımlarla giren Alim'in sert şutu yandan auta çıktı.
50. dakikada Ceza sahasında topla buluşan İlyas Kubilay Yavuz, Abdülkerim müdahalesi yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen İlyas, topu ağlara gönderdi. 0-1
53. dakikada Kastamonuspor atağında orta sahadan verilen pasta topla buluşan Yusuf Türk çalımla ceza sahası içine girdi, düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2
66. dakikada Alim'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Caner Koca'nın sert şutunu kaleci son anda çeldi. Dönen topu önünde bulan Mehmet Küçükdurmuş'un sert şutu kaleci Abdullah'ın kafasına çarparak kornere çıktı. Bu pozisyonda kafasına darbe alan Kastamonuspor kalecisi Abdullah yaklaşık 2 dakika sakatlık yaşadı.
68. dakikada Ispartaspor atağında sol kanattan Alim'in ortasına iyi yükselen Gürkan Başkan'ın kafa vuruşunu Kastamonuspor savunması son anda çizgiden çeldi.
85. dakikada Ispartaspor'un kazandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Gürkan Başkan'ın kafa vuruşu üstten az farkla auta çıktı.
90+4. dakikada Kastamonuspor atağında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Okan müsait durumdaki arkadaşı Mustafa Alptekin Çaylı'ya aktardı. Mustafa'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-3
Hakemler: Hasan Kaçar, Burak Celep, Hasan Cebeci
Isparta 32 Spor: Alp Tutar, Ayber Kaygısız, Yiğithan Güveli, Gürkan Başkan, Samet Karakoç, Abdülkerim Canlı (Mehmet Haşim Çoban dk. 88), Caner Koca, Alim Harlak, Muhlis İstemi (Zeki Saki dk. 69) Cemal Kızılateş (Emre Can Atilla dk. 56) Mehmet Küçükdurmuş
Kastamonuspor: Abdullah Yiğiter, Ramazan Keskin, Yalçın Kılınç, Oğuz Yılmaz, Mustafa Berkan Aydeniz, Umut Erdem, İsmail Güven (Buğra Ali Erdem dk. 90+5) Yiğitali Bayrak (Abdulaziz Solmaz dk. 89), İlyas Kubilay Yavuz (Yasin Başaytaç dk. 89) Yusuf Türk (Mustafa Alptekin Çaylı dk. 82) Okan Eken (Eren Açıkgöz dk. 90+5)
Sarı kartlar: Samet Karakoç, Gürkan Başkan, Caner Koca (Isparta 32 Spor), Ramazan Keskin (Kastamonuspor)
Goller: İlyas Kubilay Yavuz (dk. 51), Yusuf Türk (dk. 53), Mustafa Alptekin Çaylı (dk. 90+4) (Kastamonuspor) - ISPARTA
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