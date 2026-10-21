İstanbulspor\'da Özer Hurmacı dönemi

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren İstanbulspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

ÖZER HURMACI, İSTANBULSPOR'DA

İstanbulspor, Olcay Demir ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Teknik Direktör Özer Hurmacı'yı getirdi.

5 YILLIK İMZA

İstanbulspor'dan yapılan açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz Özer Hurmacı, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübümüze bağlayan 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imzasını attı. Teknik Direktörümüz Özer Hurmacı'ya hoş geldin dileklerimizi iletiyor, kulübümüz çatısı altında nice başarılar diliyoruz" denildi.