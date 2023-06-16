Gino Mader, İsviçre Bisiklet Turu'nda karıştığı kazanın ardından yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Gino Mader, İsviçre Bisiklet Turu'nda karıştığı kazanın ardından yaşamını yitirdi

16.06.2023 17:38

Bahreyn Victorious takımı adına yarışan İsviçreli bisikletçi Gino Mader, İsviçre'deki bisiklet turunun 5. etabında yaptığı kaza sonrası hayatını kaybetti. Albula Dağ Geçidi'ndeki yüksek hızlı iniş sırasında kaza yapan Mader, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. ABD'li bisikletçi Magnus Sheffield ise aynı noktada kaza geçirdi ancak sağlık durumu Mader kadar ağır değil.

İsviçre Bisiklet Turu'nda Bahreyn Victorious takımı adına yarışan Gino Mader, 5. etapta yaptığı kaza sonrası 26 yaşında hayata gözlerini yumdu.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Bahreyn Victorious takımının internet sitesinde yer alan açıklamada, turun dün gerçekleştirilen 5. etabında yaptığı kazanın ardından ağır yaralanan İsviçreli bisikletçi Mader'in kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Albula Dağ Geçidi'ndeki yüksek hızlı iniş sırasında kaza yapan Mader, hareketsiz şekilde yattığı su birikintisinin içinde bulunmuştu. Kaza yerinde ilk yardımla hayata döndürülen Mader, sonrasında hastaneye kaldırılmıştı.

AYNI NOKTADA BİR KAZA DAHA OLDU

Mader, 2021'de İspanya Bisiklet Turu'nda en iyi genç bisikletçiye verilen beyaz mayonun sahibi olmuştu. İsviçreli bisikletçi, aynı yıl İtalya Bisiklet Turu'nda bir etap galibiyeti elde etmişti. Öte yandan dün aynı noktada kaza geçiren ABD'li Magnus Sheffield'ın (Ineos Grenadiers) sağlık durumunun ise Mader kadar ağır olmadığı ifade edildi. Beyin sarsıntısı ve bacağında yumuşak doku hasarı tespit edilen 21 yaşındaki Sheffield'ın hastanede gözlem altında tutulduğu kaydedildi.
Spor dünyasını şok eden ölüm! Bisikletçi Gino Madler, yarıştaki feci kaza sonrası hayatını kaybetti
Spor dünyasını şok eden ölüm! Bisikletçi Gino Madler, yarıştaki feci kaza sonrası hayatını kaybetti
Kaynak: AA
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Bahreyn, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gino Mader, İsviçre Bisiklet Turu'nda karıştığı kazanın ardından yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gino Mader, İsviçre Bisiklet Turu'nda karıştığı kazanın ardından yaşamını yitirdi - Son Dakika
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