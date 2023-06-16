Gino Mader, İsviçre Bisiklet Turu'nda karıştığı kazanın ardından yaşamını yitirdi

İsviçre Bisiklet Turu'nda Bahreyn Victorious takımı adına yarışan Gino Mader, 5. etapta yaptığı kaza sonrası 26 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Bahreyn Victorious takımının internet sitesinde yer alan açıklamada, turun dün gerçekleştirilen 5. etabında yaptığı kazanın ardından ağır yaralanan İsviçreli bisikletçi Mader'in kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Albula Dağ Geçidi'ndeki yüksek hızlı iniş sırasında kaza yapan Mader, hareketsiz şekilde yattığı su birikintisinin içinde bulunmuştu. Kaza yerinde ilk yardımla hayata döndürülen Mader, sonrasında hastaneye kaldırılmıştı.
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