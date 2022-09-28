31 yaşındaki orta hakem Maria Sole Ferrieri Caputi, Sassuolo'nun Salernitana'yı Mapei Stadı'nda ağırlayacağı maça atandı. Böylece, Serie A tarihinde bu hafta sonu bir ilk yaşanacak ve Caputi, birinci ligde müsabaka yöneten ilk kadın hakem olacak.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › İtalya Serie A'da ilk kez kadın hakem görev yapacak - Son Dakika

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