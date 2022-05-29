İtalya Bisiklet Turu'nda zafer Hindley'nin - Son Dakika
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İtalya Bisiklet Turu'nda zafer Hindley'nin

29.05.2022 20:07
İtalya Bisiklet Turu'nda zafer Hindley'nin

Bora-Hansgrohe takımının Avustralyalı sporcusu Jai Hindley, yol bisikletinin üç büyük yarışı arasındaki İtalya Bisiklet Turu'nda şampiyon oldu.

Bora-Hansgrohe takımının Avustralyalı sporcusu Jai Hindley, yol bisikletinin üç büyük yarışı arasındaki İtalya Bisiklet Turu'nda şampiyon oldu.

Açılış etabı 6 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan 105. İtalya Bisiklet Turu, Verona şehrindeki 17,4 kilometrelik 21. etapla tamamlandı.

Bireysel zamana karşı olarak koşulan son etabı, 22 dakika 24 saniyelik derecesiyle Bikeexchange-Jayco takımından İtalyan Matteo Sobrero kazandı.

Jai Hindley, genel klasman lideri olarak başladığı son etabı, liderin 1 dakika 31 saniye arkasında 15. sırada tamamladı. 26 yaşındaki sporcu böylece en yakın rakibi Richard Carapaz'a (Ineos Grenadiers) 1 dakika 18 saniye fark atarak "pembe mayo"nun sahibi oldu.

Toplam uzunluğu 3445,6 kilometre olan 2022 İtalya Bisiklet Turu'nu, 86 saat 31 dakika 14 saniyede bitiren Hindley, kariyerinin ilk büyük tur şampiyonluğuna ulaştı.

Turu, liderin 3 dakika 24 saniye arkasında tamamlayan Bahreyn Victorious takımından Mikel Landa ise 3. sırayı aldı.

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Kaynak: AA

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