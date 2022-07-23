İtalya'da tarihi rekor! Dybala, Cristiano Ronaldo'yu geçti - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya'da tarihi rekor! Dybala, Cristiano Ronaldo'yu geçti

23.07.2022 16:41
İtalya'da tarihi rekor! Dybala, Cristiano Ronaldo'yu geçti

Juventus'tan ayrılarak Roma ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan Paulo Dybala'nın formaları satış rekoru kırdı. Arjantinli yıldızın 21 numaralı Roma forması, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olduğu dönemki 7 numaralı formasının satışından daha fazla oldu.

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, Juventus ile sözleşmesi sona eren Arjantinli oyuncu Paulo Dybala ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Roma kenti bu transferi büyük bir coşkuyla karşıladı.

SATIŞ REKORU KIRILDI

Sözcü'nün aktardığı habere göre, Dybala'nın 21 numaralı Roma formasının ilk gün satışları, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferi dönemindeki ilk gün satış rekorunu kırarak İtalya'da bir günde en çok satılan forma oldu. Romalı taraftarlar 130 euro'luk baskılı formayı satın almak için birbirleriyle yarışa girdi.

7 YIL JUVENTUS FORMASI GİYDİ

2015 yaz transfer döneminde Palermo'dan Juventus'a 41 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Arjantinli yıldız 5 şampiyonluk yaşadığı Juventus'ta 2019-2020 sezonunda yılın oyuncusu seçildi. 7 yıllık Juventus macerasında 293 maça çıkan Dybala 115 gol ve 48 asistlik katkı sağladı.

Futbol dünyası bunu konuşuyor! Dybala, Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırıp tarihe geçti
YORUMLAR
500
İtalya'daki Roma Hayvanat Bahçesi'nde Hayvanlar Buzlu Yiyeceklerle Serinliyor İtalya'daki Roma Hayvanat Bahçesi'nde Hayvanlar Buzlu Yiyeceklerle Serinliyor

Cristiano, Juventus, İtalya, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İtalya'da tarihi rekor! Dybala, Cristiano Ronaldo'yu geçti - Son Dakika


Son Dakika
16:41 İtalya'da tarihi rekor! Dybala, Cristiano Ronaldo'yu geçti
16:31 Cinsel ilişki itiraflarıyla gündemi meşgul eden Nez, şimdi de erotik dansıyla öne çıktı
16:03 Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Jeremain Lens, İtalya'nın 3. ligine gidiyor
16:02 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışmacının Türk askerleriyle ilgili anısı Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandırdı
16:00 Türkiye'de köyün arkasındaki tüyler ürpertici videoyu çeken genç ilk kez konuştu: Kesinlikle montaj değil
15:47 Buğday fiyatlarının tavan yaptığı şu günlerde buğday yüklü koca kamyon alev alev yandı
15:31 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek açılışında hükümete yüklendi: Ciddi bir yönetim krizi yaşıyoruz
15:29 Sakarya'daki ürkütücü köye giden gen kız, sabah uyandığında ayağına kına yakıldığını fark edince büyük panik yaşadı
15:27 Futbolcu Jose Sosa'nın eski eşi Caro Alurralde: Çocuğum kaçırıldı, yardım edin
15:22 İran'da polisi öldürmekle suçlanan bir kişi idam edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 16:55:02. #1.12#
SON DAKİKA: İtalya'da tarihi rekor! Dybala, Cristiano Ronaldo'yu geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement