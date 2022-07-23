İtalya'da tarihi rekor! Dybala, Cristiano Ronaldo'yu geçti

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, Juventus ile sözleşmesi sona eren Arjantinli oyuncu Paulo Dybala ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Roma kenti bu transferi büyük bir coşkuyla karşıladı.

SATIŞ REKORU KIRILDI

Sözcü'nün aktardığı habere göre, Dybala'nın 21 numaralı Roma formasının ilk gün satışları, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferi dönemindeki ilk gün satış rekorunu kırarak İtalya'da bir günde en çok satılan forma oldu. Romalı taraftarlar 130 euro'luk baskılı formayı satın almak için birbirleriyle yarışa girdi.

7 YIL JUVENTUS FORMASI GİYDİ

2015 yaz transfer döneminde Palermo'dan Juventus'a 41 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Arjantinli yıldız 5 şampiyonluk yaşadığı Juventus'ta 2019-2020 sezonunda yılın oyuncusu seçildi. 7 yıllık Juventus macerasında 293 maça çıkan Dybala 115 gol ve 48 asistlik katkı sağladı.