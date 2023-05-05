İtalya Seri A'da 33 yıl sonra gelen şampiyonlukta Napoli taraftarları kendinden geçti! Yaralılar var

İtalya Serie A'da Udinese ile 1-1 berabere kalan Napoli, bitime 5 hafta kala şampiyonluğu ilan etti. 33 yıl sonra gelen zafer sonrası saha karıştı.
Yıllar sonra gelen şampiyonlukla birlikte büyük mutluluk yaşayan taraftarlar sahaya daldı. Futbolcuların yanına giden onları sıkıştıran taraftarlar büyük bir kaosa neden oldu.
Kemerle birbirilerine saldıran holiganlar, yerde yatan insanlara da acımasızca vurdu. Yaşananlara müdahale eden polis, olayları kontrol altına alamadı ve 8 kişi yaralandı.
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