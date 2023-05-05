İtalya Seri A'da 33 yıl sonra gelen şampiyonlukta Napoli taraftarları kendinden geçti! Yaralılar var - Son Dakika
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İtalya Seri A'da 33 yıl sonra gelen şampiyonlukta Napoli taraftarları kendinden geçti! Yaralılar var

05.05.2023 12:30

Napoli son maçta karşılaştığı Udinese ile 1-1 kalarak lig bitmeden şampiyonluğu garantiledi. 33 yıl sonra gelen şampiyonluktan sonra taraftarlar sevincini fazla abartarak insanlıktan çıktı. Sahaya giren taraftarlar ortalığı savaş alanına çevirdi. Olayları polisin kontrol altına alamaması sonrası 8 kişi yaralandı.

İtalya Serie A'da Udinese ile 1-1 berabere kalan Napoli, bitime 5 hafta kala şampiyonluğu ilan etti. 33 yıl sonra gelen zafer sonrası saha karıştı.

TARAFTARLAR SAHAYA DALDI

Yıllar sonra gelen şampiyonlukla birlikte büyük mutluluk yaşayan taraftarlar sahaya daldı. Futbolcuların yanına giden onları sıkıştıran taraftarlar büyük bir kaosa neden oldu.

8 KİŞİ YARALANDI

Kemerle birbirilerine saldıran holiganlar, yerde yatan insanlara da acımasızca vurdu. Yaşananlara müdahale eden polis, olayları kontrol altına alamadı ve 8 kişi yaralandı.

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33 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası Napoli taraftarı insanlıktan çıktı! Yaralılar var 33 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası Napoli taraftarı insanlıktan çıktı! Yaralılar var

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SON DAKİKA: İtalya Seri A'da 33 yıl sonra gelen şampiyonlukta Napoli taraftarları kendinden geçti! Yaralılar var - Son Dakika
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