Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, çıktığı ilk maçta adeta şov yaptı! - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, çıktığı ilk maçta adeta şov yaptı!

15.08.2022 23:18
Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, çıktığı ilk maçta adeta şov yaptı!

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Napoli, deplasmanda Hellas Verona'yı 5-2'lik skorla yendi. İtalyan ekibinin Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Kim Min-Jae 90 dakika sahada kalırken, Güney Koreli futbolcu mücadelenin 13. dakikasında rakip futbolculara seri çalımlar atarak izleyenlere adeta şov yaptı. Sarı-lacivertliler sosyal medyada bu anın görüntülerini paylaşarak, kaybettikleri yıldızı andı.

Napoli, İtalya Serie A'nın ilk haftasında Napoli, Hellas Verona ile karşılaştı. Napoli mücadeleyi 5-2 kazanırken, Kim Min-Jae performansıyla alkış topladı.

KIM MIN-JAE 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 37. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 45. dakikada Victor Osimhen, 55. dakikada Piotr Zelinski, 65. dakikada Stanislav Lobotka ve 79. dakikada Matteo Politano kaydetti. Napoli'nin Fenerbahçe'den transferi Kim Min-Jae ise 90 dakika sahada kaldı.

HAREKETLERİ BÜYÜLEDİ

Mücadelenin 13. dakikasında kendi yarı alanından topla çıkan Kim Min-Jae, rakiplerini tek tek çalıma dizerek ceza sahası içinde verdiği pasla tehlike yarattı. Güney Koreli savunmacının bu hareketleri sosyal medyada büyük alkış alırken, sarı-lacivertli taraftarlar böylesine yetenekli bir futbolcuyu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Sen ne yaptın Kim Min-Jae! Napoli ile çıktığı ilk maçta Fenerbahçe taraftarını kahretti
Sen ne yaptın Kim Min-Jae! Napoli ile çıktığı ilk maçta Fenerbahçe taraftarını kahretti
Sen ne yaptın Kim Min-Jae! Napoli ile çıktığı ilk maçta Fenerbahçe taraftarını kahretti
Sen ne yaptın Kim Min-Jae! Napoli ile çıktığı ilk maçta Fenerbahçe taraftarını kahretti
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, çıktığı ilk maçta adeta şov yaptı! - Son Dakika
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