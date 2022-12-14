Eski İtalya Başbakanı Berlusconi'den futbolculara 'hayat kadını' vaadi! - Son Dakika
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Eski İtalya Başbakanı Berlusconi'den futbolculara 'hayat kadını' vaadi!

14.12.2022 16:28

İtalya Serie A'da mücadele eden Monza'nın sahibi olan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, takım için düzenlenen Noel yemeğinde yaptığı konuşmada, "Juventus, Milan gibi büyük takımlardan birini yenerseniz soyunma odasına bir otobüs dolusu hayat kadını getirteceğim" ifadelerini kullanınca tepkilerin odağı haline geldi.

Monza takımı için düzenlenen Noel yemeğinde kulübün sahibi Silvio Berlusconi'nin yaptığı konuşma olay oldu. 2018'den bu yana kulübün sahibi olan İtalya eski başbakanının takıma verdiği vaade tepki yağdı.

BERLUSCONI'DEN SKANDAL SÖZLER

BBC'de yer alan habere göre, Berlusconi, Monza'nın yeni teknik direktörü Raffaele Palladino'dan söz ederken, "Yeni bir antrenör bulduk, başarılı, sempatik, kibar ve oyuncuları teşvik etmeyi biliyor. Ben de ek bir teşvikte bulundum ve buraya gelen oyunculara ' Juventus, Milan gibi büyük takımlardan birini yenerseniz soyunma odasına bir otobüs dolusu hayat kadını' dedim." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

86 yaşındaki Berlusconi konuşmayı yaparken, 32 yaşındaki sevgilisi Marta Fascina da hemen yanında oturuyordu. Berlusconi'nin bu ifadeleri sosyal medyada büyük eleştiri aldı. Berlusconi'nin sözleri "Utanç verici" olarak yorumlandı.

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Silvio Berlusconi, İtalya Serie A, Monza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski İtalya Başbakanı Berlusconi'den futbolculara 'hayat kadını' vaadi! - Son Dakika


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