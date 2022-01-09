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İzmir BŞB turu İspanya'ya bıraktı - Son Dakika

İzmir BŞB turu İspanya'ya bıraktı

09.01.2022 11:32
İzmir BŞB turu İspanya'ya bıraktı

İZMİR Büyükşehir Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu Avrupa Kupası son 16 tur ilk maçında İspanyol ekip Rocasa Gran Canaria ile 28-28 berabere kalarak turu rövanşa bıraktı.

İZMİR Büyükşehir Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu Avrupa Kupası son 16 tur ilk maçında İspanyol ekip Rocasa Gran Canaria ile 28-28 berabere kalarak turu rövanşa bıraktı. Evinde güçlü rakibiyle yenişemeyen temsilcimiz turu İspanya'yada geçmeye çalışacak. Bu turnuvada Yunanistan ekibi A.E.S.H. Pylea ve Portekiz'den Madeira Andebol SAD'ı eleyen İzmir BŞB, 16 Ocak Pazar günü rövanşı Kanarya Adaları'nda oynanacak. İzmir ekibi Türkiye saati ile 15.00'te başlayacak maçta rakibini yenmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.


- İzmir
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Avrupa Hentbol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, Gran Canaria, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir BŞB turu İspanya'ya bıraktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İzmir BŞB turu İspanya'ya bıraktı - Son Dakika
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