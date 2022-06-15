İzmir'de milli coşku

FUTBOLDA A Milli Takım'ı 13.5 yıl sonra ağırlayan İzmir, muhteşem bir ev sahipliği yaptı. Bir dönem milli maçlarda uğurlu şehir olarak anılan İzmir'de seneler sonra sahne alan ay-yıldızlılar, müthiş taraftar desteğiyle UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta Litvanya'yı 2-0'la geçip 4'te 4 yaptı. Milli maçlara en çok ev sahipliği yapan ikinci şehrimiz konumundaki İzmir'de ay-yıldızlılar 36'ncı karşılaşmaya çıktı. A Milli Takım'ı son olarak 11 Şubat 2009'da Atatürk Stadı'nda Fildişi Sahilleri'yle oynanan öçel maçta seyretme şansı bulan İzmirliler, 7'den 77'ye stada koştu.

26 Ocak 2020'de açılan Türkiye'nin en modern spor tesislerinden Göztepe Gürsel Aksel Stadı, ilk kez A Milli Takım'ı konuk ederken, aileleriyle birlikte maça gelen binlerce İzmirli inanılmaz bir atmosfer oluşturdu. Statlarında ilk kez A Milli Takım'ı ağırlayan Göztepeliler, 14 Haziran'da kulübün 97'nci kuruluş yıl dönümüne denk gelen maçta çifte kutlama yaptı. İzmirliler, millilerimize 90 dakika boyunca çok büyük destek verirken, ay-yıldızlı futbolcular da maçın ardından birlikte tribünleri tek tek gezerek selamladı. İzmir, milli organizasyonda baştan sona tam puan aldı.

- İzmir