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İzmir'in finalistleri kabus görüyor - Son Dakika

İzmir'in finalistleri kabus görüyor

25.01.2022 11:40
İzmir'in finalistleri kabus görüyor

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon İstanbul'da oynanan Play-Off finalinde karşı karşıya gelerek bir ilki gerçekleştiren İzmir temsilcileri Altay ve Altınordu, bu sezon farklı liglerde küme düşme kabusu görüyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon İstanbul'da oynanan Play-Off finalinde karşı karşıya gelerek bir ilki gerçekleştiren İzmir temsilcileri Altay ve Altınordu, bu sezon farklı liglerde küme düşme kabusu görüyor. İki ekip de liglerinde haftalardır düşme hattında yer alıp umut tüketiyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 26 Mayıs 2021'de oynanan final mücadelesinde Altınordu'yu 90'ıncı dakikada Paixao'nun golüyle 1-0 mağlup ederek 18 yıllık Süper Lig özlemini sonlandıran Altay'ın mutluluğu bu sezon hüzne dönüştü. 1'inci Lig'de kupa kaldıran teknik direktör Mustafa Denizli ile Süper Lig'de yola devam etme kararı alıp, kadrosunu 9 yabancı, 1 yerli oyuncu ile takviye eden Altay, büyük hedeflerle başladığı yeni sezonda umduğunu bulamadı.

Sezon başında, "Hedefimiz Avrupa kupaları" diyen Mustafa Denizli'nin öğrencileri ilk 7 haftada 5 galibiyet alıp 15 puanla 3'üncü sıraya yerleşerek camiaya umut aşılarken, siyah-beyazlılarda daha sonra önlenemez bir düşüşe geçti. Denizli önderliğinde 7'nci haftanın ardından 13 maçta 10 mağlubiyet, 3 beraberlik alan Altay, usta teknik adam ile vedalaştı. Yardımcı antrenörken, teknik direktörlüğe getirilen Mert Nobre de dümene geçtiği 3 maçta yaraya merhem olamadı. Son 16 karşılaşmada 13 yenilgi, 3 beraberlik alarak 18 puanda kalan siyah-beyazlılar 19'uncu sıraya kadar gerilerken, taraftarlar transfer yasağını kaldıramayan yönetime istifa çağrısında bulundu.

ALTINORDU'NUN ÇIKIŞI KISA SÜRDÜ

Geçen sezonki Play-Off finalinde ilk 11'de yer alan Erhan, Kahraman, Sinan, Oğulcan, Furkan Çil ve Metehan gibi as oyuncuları dahil toplam 10 isimle vedalaşan Altınordu, kadrosunu 5 dış transfer ve gençleriyle takviye etmesine rağmen geçen sezonu mumla aradı. İlk 13 haftada 9 mağlubiyet, 1 beraberlik, 3 galibiyet alarak 10 puanla düşme hattına demir atan kırmızı-lacivertliler, ilk yarının son 5 maçında 4 galibiyet, 1 yenilgi alarak 22 puanla ateş çemberinden çıktı. Devre arasına az da olsa Play-Off umuduyla giren Altınordu, ikinci yarıda yine kabus görmeye başladı. Son 3 karşılaşmayı kaybedip kalesinde 10 gol gören kırmızı-lacivertli ekip yeniden düşme hattına girdi. Ara transferde önce Burak İnce'yi sonra Enis Destan'ı satan Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan sosyal medyada taraftarlardan tepki gördü.


- İzmir
İzmir'in finalistleri kabus görüyor
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Altınordu, Play Off, Altay, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir'in finalistleri kabus görüyor - Son Dakika Spor


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