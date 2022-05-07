İzmir, "İyilik" için koşuyor - Son Dakika
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İzmir, "İyilik" için koşuyor

07.05.2022 11:13
İzmir, "İyilik" için koşuyor

İZMİR, omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla 2 kıta ve 7 ülkede aynı anda başlayacak Wings For Life World Run 2022 koşusuna yarın 5'inci kez ev sahipliği yapacak.

İZMİR, omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla 2 kıta ve 7 ülkede aynı anda başlayacak Wings For Life World Run 2022 koşusuna yarın 5'inci kez ev sahipliği yapacak. "Koşamayanlar için koşuyoruz" sloganıyla organize edilen global etkinlikte 8 bin kişi, "İyilik" için koşacak. Kültürpark'tan saat 14.00'te startı verilecek koşuda engelli sporcular da tekerlekli sandalyeleri ile yarışabilecek. Yarış başladıktan 30 dakika sonra 15 kilometre hızla hareket edecek Yakalama Aracı'na yakalanan koşucular için yarış sona erecek. Pandemi nedeniyle 2 yıldır ara verilen koşu dünyada ve Türkiye'de 7'nci kez düzenlenecek.


- İzmir
İzmir, İyilik için koşuyor
İzmir, İyilik için koşuyor
İzmir, İyilik için koşuyor
İzmir, İyilik için koşuyor
İzmir, İyilik için koşuyor
YORUMLAR
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İyilik, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir, 'İyilik' için koşuyor - Son Dakika


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