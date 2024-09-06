İzmir Süper Lig Finaline Hazır

Spor

İZMİR Atatürk Stadyumu, atletizmde kulüpler bazında yılın en önemli organizasyonu olan Süper Lig'in final kademesine ev sahipliği yapacak.

Atletizmde yurt içinde en üst düzeydeki yarışma olan Turkcell Süper Lig'in 2024 sezonu final müsabakaları 7-8 Eylül'de İzmir'de yapılacak. Sekizer takımın katıldığı ligde bir çok önemli yıldız isim kulüpleri için yarışacak.

İzmir geçen ay 17-18 Ağustos'ta Süper Lig'in 1'inci kademe yarışlarına da ev sahipliği yapmıştı.