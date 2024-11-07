İzmirli Sörfçüler Uluslararası Başarılar Elde Etti - Son Dakika
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İzmirli Sörfçüler Uluslararası Başarılar Elde Etti

İzmirli Sörfçüler Uluslararası Başarılar Elde Etti

Parla Kabasakal ve Zeynep Mavioğlu, İspanya ve Yunanistan'daki şampiyonalardan ödülle döndü.

07.11.2024 10:03
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İzmirli milli sörfçüler Parla Kabasakal ve Zeynep Mavioğlu, katıldıkları uluslararası şampiyonalardan ödülle döndü.

Emr Windsurf ve Yelken Spor Kulübü Sporcuları Parla Kabasakal ile Zeynep Mavioğlu, İspanya ve Yunanistan'da düzenlenen şampiyonalarda tarih yazdı. Parla Kabasakal İspanya'da düzenlenen 2024 IQ FOIL U15 Kızlar Kategorisinde Dünya 3.'sü oldu. Milli Sörfçü Zeynep Mavioğlu da, Atina'da düzenlenen Techno 293 Avrupa Şampiyonası'nda U13 Kızlar Kategorisinde Avrupa Şampiyonluğunu ilan etti. Mavioğlu aynı zamanda Genel Klasmanda da Avrupa 2.'si oldu.

EMR Windsurf Sailing Club Başkanı Kadri Özkan, sporcularıyla gurur duyduklarını söyledi. Parla Kabasakal'ın iki yıl önce U13 kategorisinde Avrupa ve Dünya Şampiyonu olduğunu hatırlatan Özkan, "Geçen yıl da Avrupa Şampiyonluğu'nu yenileyen Parla, bu sene ise dünya 3.'sü olarak hepimizi gururlandırdı. Zeynep Mavioğlu da Genel Klasmanda derece alıp hem Avrupa Şampiyonu olan ilk ve tek U13 sporcusu olarak tarihe geçti. Şampiyonalarda kulüp olarak başarı elde eden tüm sporcularımızı, yönetim kurulu üyelerimizi ve başarının mimarları olan antrenörlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

İspanya'dan ödülle dönen Milli Sörfçü Parla Kabasakal, "Desteklerini daima yanımda hissettiğim aileme, değerli antrenörlerime ve kulübüme teşekkür ediyorum" dedi. Yunanistan'da tarihi bir başarı kazanan Zeynep Mavioğlu da "Daha çok çalışarak ülkem ve takımım adına daha büyük başarılar elde etmeyi hedefliyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İzmirli Sörfçüler Uluslararası Başarılar Elde Etti - Son Dakika

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