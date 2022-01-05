İzmirspor'da Levent Eriş imzaladı

BÖLGESEL Amatör Lig 9'uncu Bölge 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefleyen İzmirspor'da geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Levent Eriş, kulüp binasında Başkan Nedim Topaloğlu ve yöneticilerin katılımıyla düzenlenen törenle resmi sözleşmeyi imzaladı. İzmirspor'da daha önce hem futbol oynayıp hem de teknik direktörlük yapan Levent Eriş yuvaya döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Ben buraya dönmedim. Hiç gitmedim ki döneyim. Kalben, ruhen hep İzmirspor'daydım. İzmirspor benim için futboldan ötedir. 7 yaşında annesini ve babasını kaybetmiş, tutunabilecek tek dalı İzmirspor olan bir yaşam öyküsü" dedi.

"Buraya gelişime 'Bölgesel Amatör Lig'e geldi' olarak bakanlar tamamen yanlış bakarlar" diyen tecrübeli teknik adam, "İzmirspor sevdasının ligi olmaz. İzmirspor'un müthiş bir yönetim kurulu ve sinerjisinin olduğunu ve camiayı tekrar ayağa kaldırdığını her platformda ifade ettim. Herkesin güzel yorumları benim de burada olmam gerektiğini gösterdi. El birliğiyle İzmirspor'u eski günlerine döndürmek için çalışacağız. Buradan en son ayrılığımda 1'inci Lig'deydik. İnşallah buradan bir daha ayrıldığımda da 1'inci Lig'de olacağız. İnşallah antrenörlüğümü de burada bırakırım" diye konuştu.

TARAFTARDAN ANLAMLI PANKART

İmza töreni öncesinde İzmirspor taraftarları kulüp binası önüne üzerinde, "Yuvana hoş geldin İzmirspor'un evladı" yazılı bir pankart asarak Levent Eriş'e sevgi gösterisinde bulundu. Bu jest karşısında duygulanan Levent Eriş, Lacivert-beyazlı taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Deneyimli çalıştırıcı göreve gelme sürecini, "Taraftarlarımız tarafından bir kıvılcım atıldı. Daha sonra İzmirspor camiasının fitilini ateşlediği muhteşem bir birliktelik oldu" sözleriyle özetledi.