Üye Girişi
İzmirspor'da Levent Eriş imzaladı - Son Dakika

İzmirspor'da Levent Eriş imzaladı

05.01.2022 14:50
İzmirspor'da Levent Eriş imzaladı

BÖLGESEL Amatör Lig 9'uncu Bölge 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefleyen İzmirspor'da geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Levent Eriş, kulüp binasında Başkan Nedim Topaloğlu ve yöneticilerin katılımıyla düzenlenen törenle resmi sözleşmeyi imzaladı.

BÖLGESEL Amatör Lig 9'uncu Bölge 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefleyen İzmirspor'da geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Levent Eriş, kulüp binasında Başkan Nedim Topaloğlu ve yöneticilerin katılımıyla düzenlenen törenle resmi sözleşmeyi imzaladı. İzmirspor'da daha önce hem futbol oynayıp hem de teknik direktörlük yapan Levent Eriş yuvaya döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Ben buraya dönmedim. Hiç gitmedim ki döneyim. Kalben, ruhen hep İzmirspor'daydım. İzmirspor benim için futboldan ötedir. 7 yaşında annesini ve babasını kaybetmiş, tutunabilecek tek dalı İzmirspor olan bir yaşam öyküsü" dedi.

"Buraya gelişime 'Bölgesel Amatör Lig'e geldi' olarak bakanlar tamamen yanlış bakarlar" diyen tecrübeli teknik adam, "İzmirspor sevdasının ligi olmaz. İzmirspor'un müthiş bir yönetim kurulu ve sinerjisinin olduğunu ve camiayı tekrar ayağa kaldırdığını her platformda ifade ettim. Herkesin güzel yorumları benim de burada olmam gerektiğini gösterdi. El birliğiyle İzmirspor'u eski günlerine döndürmek için çalışacağız. Buradan en son ayrılığımda 1'inci Lig'deydik. İnşallah buradan bir daha ayrıldığımda da 1'inci Lig'de olacağız. İnşallah antrenörlüğümü de burada bırakırım" diye konuştu.

TARAFTARDAN ANLAMLI PANKART

İmza töreni öncesinde İzmirspor taraftarları kulüp binası önüne üzerinde, "Yuvana hoş geldin İzmirspor'un evladı" yazılı bir pankart asarak Levent Eriş'e sevgi gösterisinde bulundu. Bu jest karşısında duygulanan Levent Eriş, Lacivert-beyazlı taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Deneyimli çalıştırıcı göreve gelme sürecini, "Taraftarlarımız tarafından bir kıvılcım atıldı. Daha sonra İzmirspor camiasının fitilini ateşlediği muhteşem bir birliktelik oldu" sözleriyle özetledi.


İzmirspor'da Levent Eriş imzaladı
İzmirspor'da Levent Eriş imzaladı
YORUMLAR
500

Levent Eriş, Amatör Lig, İzmirspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmirspor'da Levent Eriş imzaladı - Son Dakika Spor


Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48
Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi         
14:46
Gaspçıdan kendini korumaya çalıştı! Yanlışlıkla katil olan Enes'in ifadesi ortaya çıktı Gaspçıdan kendini korumaya çalıştı! Yanlışlıkla katil olan Enes'in ifadesi ortaya çıktı         
14:40
Bomba iddia: Aleyna Tilki ile rapçi Uzi aşk yaşıyor Bomba iddia: Aleyna Tilki ile rapçi Uzi aşk yaşıyor         
13:13
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi         
19:39

Son Dakika Haberleri
14:55 Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu
14:51 Son Dakika: Edin Visca'dan Trabzonspor'a 3,5 yıllık imza
14:48 Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu
14:45 Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi
14:44 Şanlıurfalı mevsimlik işçi anne ve kızının dramı: Bahçesinde çalıştıkları adamın tecavüzüne uğradılar
14:40 Gaspçıdan kendini korumaya çalıştı! Yanlışlıkla katil olan Enes'in ifadesi ortaya çıktı
14:35 Yaşlı aylığı, ev bakım desteği, kıdem ve muhtar aylığında son rakamlar ne oldu?
14:16 SGK, AK Partili vekilden gazete ilanıyla borcunu geri istedi
14:06 Ankara'da kritik zirve! Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı
14:06 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Korumaları Merkez Bankası'na da gönderelim faizi indirsinler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 14:59:07. #1.11#
SON DAKİKA: İzmirspor'da Levent Eriş imzaladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement