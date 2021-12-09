Jay Jay Okocha yılalr sonra Kadıköy'e ayak bastı
09.12.2021 22:02
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki son maçında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Jay Jay Okocha mücadele öncesinde yıllar sonra ilk kez Kadıköy'e ayak bastı. Nijeryalı eski futbolcu taraftarın sevgi gösterisine yumruk şovla yanıt verdi.
Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Jay Jay Okocha, Kadıköy'e yıllar sonra ayak bastı. Efsane futbolcuya Mesut Özil tarafından 10 numaralı forma hediye edildi.
TARAFTARI SELAMLADI
Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde sarı-lacivertlilerin efsanevi futbolcularından Jay Jay Okocha'ya Mesut Özil tarafından 10 numaralı forma hediye edildi. Formayı alan Okocha taraftarları selamlarken, tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi.
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