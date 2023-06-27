Gazi Koşusu'nu 7 kez kazanan Jokey Kazım Yıldız, mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gazi Koşusu'nu 7 kez kazanan Jokey Kazım Yıldız, mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti

Gazi Koşusu'nu 7 kez kazanan Jokey Kazım Yıldız, mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti

27.06.2023 17:46

Gazi Koşusu'nu 7 kez kazanan jokey Kazım Yıldız, İzmit'te yaşadığı evinde mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Yıldız, Türkiye'nin en önemli at yarışı organizasyonlarından olan Gazi Koşusu'nu 7 kez kazanarak bu ödülü en çok kazanan 5'inci kişi oldu. Cenazesi bugün İzmit'teki Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Gazi Koşusu'nu 7 kez kazanan jokey Kazım Yıldız, yaşadığı İzmit'te mide kanseri nedeniyle 81 yaşında hayatını kaybetti.

GAZİ KOŞUSU'NU 7 KEZ KAZANDI

İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Yusuf Şen Sokak'ta yaşayan jokey Kazım Yıldız, dün evinde fenalaştı. Mide kanseri olan Yıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yıldız, Türkiye'nin en önemli at yarışı organizasyonlarından olan Gazi Koşusu'nu 7 kez kazandı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Bu ödülü en çok kazanan 5'inci kişi olan Yıldız'ın cenazesi, bugün ikindi namazının ardından İzmit'teki Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Gazi Koşusu'nu 7 kez kazanmıştı! Jokey Kazım Yıldız, hayatını haybetti
Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Gazi Koşusu'nu 7 kez kazanan Jokey Kazım Yıldız, mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazi Koşusu'nu 7 kez kazanan Jokey Kazım Yıldız, mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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