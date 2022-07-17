Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni sezonda takımda istenmeye futbolcular, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda yer almadı.
Fenerbahçe'nin antrenmanında transfer görüşmeleri yapan Kim Min-Jae ve yeni sezonda takımda düşünülmeyen Mbwana Samatta, Max Meyer ve Steven Caulker yer almadı. Özellikle Samatta'nın elden çıkarılması için yoğun çaba harcayan sarı-lacivertli yönetim, Tanzanyalı forvetin ayrılmasıyla ciddi bir maaş yükünden kurtulacak.
Son Dakika › Spor › Jorge Jesus'un takımda düşünmediği 3 isim antrenmana katılmadı - Son Dakika