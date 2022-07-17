Jorge Jesus'un takımda düşünmediği 3 isim antrenmana katılmadı - Son Dakika
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Jorge Jesus'un takımda düşünmediği 3 isim antrenmana katılmadı

17.07.2022 14:31

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak Kim Min-Jae'nin yanı sıra takımda düşünülmeyen Mbwana Samatta, Max Meyer ve Steven Caulker son antrenmana alınmadı. 3 ismin kısa süre içerisinde Fenerbahçe'den resmen ayrılması bekleniyor.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni sezonda takımda istenmeye futbolcular, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda yer almadı.

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SAMATTA, MEYER VE CAULKER YOLCU

Fenerbahçe'nin antrenmanında transfer görüşmeleri yapan Kim Min-Jae ve yeni sezonda takımda düşünülmeyen Mbwana Samatta, Max Meyer ve Steven Caulker yer almadı. Özellikle Samatta'nın elden çıkarılması için yoğun çaba harcayan sarı-lacivertli yönetim, Tanzanyalı forvetin ayrılmasıyla ciddi bir maaş yükünden kurtulacak.

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Son Dakika Spor Jorge Jesus'un takımda düşünmediği 3 isim antrenmana katılmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus'un takımda düşünmediği 3 isim antrenmana katılmadı - Son Dakika
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