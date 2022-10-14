Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde gole doydu! Sarı lacivertliler, Avrupa ve Süper Lig'de attığı gol sayılarıyla dikkat çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde gole doydu! Sarı lacivertliler, Avrupa ve Süper Lig'de attığı gol sayılarıyla dikkat çekiyor

14.10.2022 11:42

Jorge Jesus yönetiminde harikalar yaratan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da gol rekoru kırdı. Bu sezon Avrupa'da 8 maçta toplam 18 gol atan Jesus'un öğrencileri, Süper Lig'de ise 8 karşılaşmada 25 kez fileleri havalandırarak en çok gol atan takım konumunda bulunuyor.

Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle adeta genlerini bulan Fenerbahçe, hücum ve gol odaklı oyununun meyvelerini hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de alıyor. Sarı-lacivertliler, iki kulvarda oynadığı 8 maçta büyük bir başarının sahibi oldu.

AVRUPA'DA 18, SÜPER LİG'DE 25 GOL

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, oynadığı 8 maçta toplam 18 gol atarak turnuvada bu alanda adını zirveye yazdırdı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ise 8 maçta 25 kez fileleri havalandırdı ve şu ana kadar ligin en çok gol atan takımı oldu.

Bu takıma ne yaptın Jorge Jesus! Fenerbahçe, Avrupa ve Süper Lig'de attığı gol sayısıyla rakipsiz

SON 2 MAÇTA 7 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDILAR

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son olarak AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ise son maçında Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi. Son iki maçında 7 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 5 gol gördü.

YORUMLAR
500
Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti

AEK Larnaca, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde gole doydu! Sarı lacivertliler, Avrupa ve Süper Lig'de attığı gol sayılarıyla dikkat çekiyor - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde grubu ikinci sırada tamamlarsa dünya devleriyle eşleşebilir
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret sözleri: Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık içerisindeyiz
12:03 Aziz Yıldırım'dan İYİ Parti'den milletvekili olacağı iddialarına yanıt geldi
12:05 Rusya'nın Türkiye'de doğal gaz merkezi kurma teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bu iş için Trakya en önemli yer olarak görülüyor
11:42 Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde gole doydu! Sarı lacivertliler, Avrupa ve Süper Lig'de attığı gol sayılarıyla dikkat çekiyor
11:32 Giresun'da ilginç görüntü! Kimse yaptığına bir anlam veremedi
11:35 Yıllar sonra Dilan Çıtak'ın düğününde ortaya çıktı! İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızlarının son hali...
11:30 HDP'li vekilleri taşıyan minibüsün çaptığı taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
11:13 15 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi linçten polis ekipleri kurtardı
11:08 Yükselişe geçen gram altın 995 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 13:32:41. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde gole doydu! Sarı lacivertliler, Avrupa ve Süper Lig'de attığı gol sayılarıyla dikkat çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement