Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde gole doydu! Sarı lacivertliler, Avrupa ve Süper Lig'de attığı gol sayılarıyla dikkat çekiyor

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Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle adeta genlerini bulan Fenerbahçe, hücum ve gol odaklı oyununun meyvelerini hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de alıyor. Sarı-lacivertliler, iki kulvarda oynadığı 8 maçta büyük bir başarının sahibi oldu.

AVRUPA'DA 18, SÜPER LİG'DE 25 GOL

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, oynadığı 8 maçta toplam 18 gol atarak turnuvada bu alanda adını zirveye yazdırdı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ise 8 maçta 25 kez fileleri havalandırdı ve şu ana kadar ligin en çok gol atan takımı oldu.

SON 2 MAÇTA 7 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDILAR

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son olarak AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ise son maçında Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi. Son iki maçında 7 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 5 gol gördü.