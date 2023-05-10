Alman devi Dortmund'da top koşturan Jude Bellingham'ın, kulübünün yüzde 133'lük zam teklifini geri çevirdiği öne sürüldü.
Bild'de yer alan habere göre, Bellingham, Borussia Dortmund'un 14 milyon euro maaş karşılığında 1 yıllık sözleşme uzatma teklifini reddetti. Senelik 6 milyon euro kazanan 19 yaşındaki genç futbolcunun, %133'lük zam teklifini reddederek Real Madrid'e bir adım daha yaklaştığı ifade edildi.
Borussia Dortmund formasıyla bu sezon toplamda 41 maçta forma giyen Bellingham, söz konusu mücadelelerde 13 gol atıp 7 de asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Jude Bellingham, İspanyol devine transfer olmak için milyonlarca euroluk teklifi geri çevirdi - Son Dakika