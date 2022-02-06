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Judo: Paris Grand Slam - Son Dakika

Judo: Paris Grand Slam

06.02.2022 21:20
Judo: Paris Grand Slam

Milli judocu Mihael Zgank, Paris Grand Slam müsabakalarında erkekler 90 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli judocu Mihael Zgank, Paris Grand Slam müsabakalarında erkekler 90 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, ilk turu maç yapmadan geçen milli sporcu, ikinci turda Güney Koreli Juyeop Han'ı ipponla yenerek çeyrek finale yükseldi.

Bu turda Azerbaycanlı Mammadali Mehdiev'e altın skorda yenilen Mihael Zgank, repesaja kaldı. Repesaj müsabakasında Kübalı İvan Felipe Silva Morales'i altın skorda ippon (3 shido) ile yenen milli judocu, bronz madalya mücadelesinde Fransız Alexis Matheiu'yu altın skorda ipponla mağlup ederek üçüncülük kürsüne çıktı.

Mihael Zgank, böylece Türkiye'ye judoda bu yılın ilk madalyasını kazandırdı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Judo: Paris Grand Slam - Son Dakika Spor


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