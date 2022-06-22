Judoda Salihli rüzgarı esti - Son Dakika
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Judoda Salihli rüzgarı esti

22.06.2022 16:28
Judoda Salihli rüzgarı esti

Salihlili judocular, İzmir Büyükşehir Belediyesi İller Arası Başkanlık Kupası Judo Turnuvası'nda elde ettiği 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile turnuvaya damga vurdu.

Salihlili judocular, İzmir Büyükşehir Belediyesi İller Arası Başkanlık Kupası Judo Turnuvası'nda elde ettiği 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile turnuvaya damga vurdu.

İzmir Judo İl Temsilciliği'nin 2022 faaliyet programında yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi İller Arası Başkanlık Kupası Judo Turnuvası, İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuvadan 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplam 10 madalya ile ayrılan Salihlili judocular, önemli bir başarıya daha imza attı.

Turnuvada S. Erva Koçyiğit 36 kilogramda, Yeşim Hira Aktaş 40 kilogramda, Sultannur Diker +57 kilogramda, Mustafa Göde 60 kilogramda, Mustafa Efe Yaman +60 kilogramda birinci olurken, Furkan Karaduman 38 kilogramda, Hira Kılkış +57 kilogramda ikinci, Gülce Kocapınar 40 kilogramda, Sami Efe Uğurlu 46 kilogramda Göksu Delibay 52 kilogramda üçüncü oldu.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, başarılı sonuçlar elde eden sporcuları tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesini diledi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Judoda Salihli rüzgarı esti - Son Dakika

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