Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri yeniden Antalya'da - Son Dakika

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), 2022 Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri'nin 1- 6 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Gençler Dünya Şampiyonası olarak bilinen Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup, üst üste ikinci kez Antalya'da yapılacak. Erkekler ve kızlarda 16'şar takım, Megasaray Tenis Akademisi'nde mücadele edecek.

Junior Davis Cup ve Billie Jean King Cup, dünyanın en iyi 16 yaş altı oyuncularına bir takımın parçası olarak oynama ve uluslarını temsil etme deneyimi sağlıyor.

ITF Başkanı David Haggerty, "Türkiye Tenis Federasyonu, 2021 Finalleri için en iyi genç milli takımlarımıza muhteşem bir ev sahipliği yaptı, 2022'de tekrar ev sahipliği yapacak olmalarından çok memnunuz. Bu etkinlik en parlak gençlerden bazıları için özel bir etkinlik. Gençlere uluslarını temsil etme ve bir takımın parçası olarak oynama deneyimine sahip olma yeteneğini kazandırıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise bu önemli organizasyona bir kez daha en iyi şekilde ev sahipliği yapmak için tüm imkanları seferber edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2021Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri'ni ülkemizde harika bir atmosferde gerçekleştirdik. Türkiye'de güçlü bir tenis kültürü ve tenis ekosistemi yaratma açısından oldukça önemsediğimiz bu etkinliğe bir kez daha ev sahipliği yapıyor olmak bizler için son derece kıymetli. ITF'in küresel tenisi geliştirme çalışmalarının bir ortağı olmaktan ve tenisin gelecekteki yıldızlarını yeniden Türkiye'de ağırlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz.