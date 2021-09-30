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Juventus, son şampiyonu sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları - Son Dakika

Juventus, son şampiyonu sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları

30.09.2021 01:00
Juventus, son şampiyonu sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları, System.String[]

Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında Juventus, sahasında Chelsea'yi 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ikinci maçlar sonunda Devler Ligi'nin son şampiyonu Chelsea 3 puanda kalırken, Çizme ekibi puanını 6'ya yükseltti ve liderliğe oturdu. Gecenin diğer maçında Bayern Münih, Dinamo Kiev'i 5-0'la geçti. Bir diğer Alman ekibi Wolfsburg ise sahasında Sevilla'yla 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında Juventus, konuk ettiği geçen yılın şampiyonu Chelsea'yi 1-0'la geçerek puanını 6'ya çıkardı. Maçın tek golünü, 46. dakikada Federico Chiesa kaydetti.

BURAK YILMAZ, ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada G Grubu'nda Lille, deplasmanda Salzburg'a 2-1 yenildi. Avusturya temsilcisinin gollerini, ikisi de penaltıdan olmak üzere 35 ve 53. dakikalarda Karim Adeyemi, Lille'in tek golünü ise 62. dakikada frikikten Burak Yılmaz kaydetti. Burak Yılmaz, 36 yaş ve 76 gün ile Şampiyonlar Ligi'nde ağları sarsan en yaşlı Türk oyuncu rekorunu kırdı. Salzburg ise son iki Şampiyonlar Ligi maçında 5 kez penaltı kazanarak ilginç bir istatistiğe imza attı. Fransa temsilcisinde milli oyuncular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti.

BARCELONA'DA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

E Grubu'nda Bayern Münih, konuk ettiği Dinamo Kiev'i Robert Lewandowski (2), Serge Gnabry, Leroy Sane ve Choupo-Moting'in ağları sarsmasıyla 5-0 yendi. Grubun diğer maçında Barcelona, konuk olduğu Benfica'ya 3-0 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Portekiz ekibinin gollerini 3 ve 79. dakikalarda Darwin Nunez ile 69. dakikada Rafa Silva kaydetti. Katalan temsilcisi, iki maç sonunda puan elde edemeyerek grupta son sırada kaldı.

RONALDO, VILLAREAL MAÇINA DAMGA VURDU

F Grubu'nda ise geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finalinde karşılaşan takımlardan Manchester United, Old Trafford Stadı'nda ağırladığı Villarrreal'i uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup etti. Villarreal, 53. dakikada Paco Alcacer'in golüyle öne geçmesine rağmen, Manchester United 60. dakikada Alex Telles ve 90+5. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golleriyle sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla Manchester United grupta 3 puana ulaşırken, İspanya temsilcisi ise 1 puanda kaldı. Turnuva maçlarında 178. kez görev alan Manchester United'ın yıldızı Ronaldo, Iker Casillas'ı geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu unvanının da yeni sahibi oldu.

A GRUBU

Paris Saint-Germain - Manchester City : 2-0

Leipzig - Club Brugge: 1-2

B GRUBU

Porto - Liverpool: 1-5

Milan - Atletico Madrid: 1-2

C GRUBU

Ajax - Beşiktaş: 2-0

Borussia Dortmund - Sporting Lizbon: 1-0

D GRUBU

Shakhtar - Inter: 0-0

Real Madrid - Sheriff: 1-2

E GRUBU

Bayern Münih - Dinamo Kiev: 5-0

Benfica - Barcelona: 3-0

F GRUBU

Atalanta - Young Boys: 1-0

Manchester United - Villarreal: 2-1

G GRUBU

Wolfsburg - Sevilla: 1-1

Salzburg - Lille: 2-1

H GRUBU

Zenit - Malmö: 4-0

Juventus - Chelsea: 1-0

Juventus, son şampiyonu sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları

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Son Dakika Spor Juventus, son şampiyonu sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Juventus, son şampiyonu sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları - Son Dakika
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