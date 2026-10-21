Juventus, Sörloth ile görüşmelere başladı

Juventus, Sörloth ile görüşmelere başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli oyuncularımız Kenan Yıldız ve Zeki Çelik'in formasını giydiği İtalya Serie A ekibi Juventus, Atletico Madrid'de gözden düşen Alexander Sörloth ile görüşmelere başladı.
Milli oyuncularımız Kenan Yıldız ve Zeki Çelik'in formasını giydiği İtalya Serie A devi Juventus, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.
SORLOTH İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI
Siyah-beyazlılar, İspanyol ekibi Atletico Madrid'de gözden düşen ve takımdan ayrılması beklenen Norveçli golcü Alexander Sörloth ile resmi görüşmelere başladı.
TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Daha önce Türkiye'de Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla hafızalara kazınan 28 yaşındaki santrforun, Çizme temsilcisinden gelen teklife sıcak baktığı belirtildi.
20 DAKİKA SAHADA KALDI
Bu sezon takımı ile yalnızca 2 maça çıkabilen 30 yaşındaki oyuncu, 20 dakika sahada kalabildi ve skor katkısı üretemedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?