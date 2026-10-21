Juventus, Sörloth ile görüşmelere başladı

Milli oyuncularımız Kenan Yıldız ve Zeki Çelik'in formasını giydiği İtalya Serie A devi Juventus, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

SORLOTH İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Siyah-beyazlılar, İspanyol ekibi Atletico Madrid'de gözden düşen ve takımdan ayrılması beklenen Norveçli golcü Alexander Sörloth ile resmi görüşmelere başladı.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Daha önce Türkiye'de Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla hafızalara kazınan 28 yaşındaki santrforun, Çizme temsilcisinden gelen teklife sıcak baktığı belirtildi.

20 DAKİKA SAHADA KALDI

Bu sezon takımı ile yalnızca 2 maça çıkabilen 30 yaşındaki oyuncu, 20 dakika sahada kalabildi ve skor katkısı üretemedi.