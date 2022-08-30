Evli ve 2 çocuğu olan Nedved'in 50. yaş gününde 3 kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Evli ve 2 çocuğu olan Nedved'in 50. yaş gününde 3 kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı

30.08.2022 12:16

Juventus yöneticisi Paul Nedved, 50.yaş gününü kutlamak için bulunduğu bir gece kulübünde skandal görüntüleri ortaya çıktı. Evli ve iki çocuk sahibi olan Juventus efsanesinin, üzerinde sadece iç çamaşırları olan 3 kadınla arka arkaya dans ederken kadınların göğüslerini tutması kameralara yansıdı. Öte yandan Juventus kulübü konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

50.yaş gününü kutlamak için gece kulübünde eğlenmeye giden eski futbolcu Paul Nedved, alkolün dozunu ayarlayamayınca ortaya istenmeyen görüntüler çıktı.

3 KADIN İLE DANS EDERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Evli ve 2 çocuk babası olan Paul Nedved, doğum gününde eğlenmek amacı ile gittiği gece kulübünde dans ettiği 3 kadınla yaptığı samimi hareketler geceye damga vurdu.

JUVENTUS KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMADI

Paul Nedved'in yöneticilik yaptığı kulübü Juventus, gündemi sarsan olay görüntüler hakkında açıklama yapmadı. Nedved'in kulüpteki akıbetinin ne olacağı ise merak konusu.

JUVENTUS EFSANELERİNDEN

8 yıl boyunca formasını giydiği Juventus'ta şu anda yönetici kadrosunda görev yapan Nedved, siyah beyazlı formayı 327 kez giydi. Futbolculuk kariyeri döneminde, dünya futbolunun en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Nedved, Ballon d'Or ödülü de kazanmıştı. Biri Lazio, ikisi Juventus'la olmak üzere 3 kez Serie A şampiyonluğu yaşayan Nedved, Coppa Italia, UEFA Süper Kupa ve İtalya Süper Kupa zaferleri de tattı. Çekya Milli Takımı'nın formasını 91 kez giyen Nedved, ülkesinde dört kez yılın oyuncusu seçildi. 2009'da kariyerine nokta koyduktan sonraki yıl Juventus yönetim kuruluna giren Nedved, 2015'te başkan yardımcılığına getirildi.

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SON DAKİKA: Evli ve 2 çocuğu olan Nedved'in 50. yaş gününde 3 kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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