Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 26. ve son hafta maçları yarın oynanacak - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26'ncı ve son hafta müsabakaları yarın oynanacak.

Fenerbahçe Safiport'un liderliği garantilediği ligde son hafta maçlarının ardından play-off eşleşmeleri ve küme düşecek son takım belli olacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabaka programı şöyle:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

15.30 OGM Ormanspor-Nesibe Aydın (M. Sait Zarifoğlu)

16.30 BOTAŞ- Çankaya Üniversitesi (Ankara DSİ)

17.00 Bellona Kayseri Basketbol- Galatasaray (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Safiport (Kocaeli Atatürk)

17.00 Elazığ İl Özel İdare- Antalya 07 Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)

19.00 Beşiktaş HDI Sigorta- Hatayspor (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)