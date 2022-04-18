Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 26. ve son hafta maçları yarın oynanacak - Son Dakika
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 26. ve son hafta maçları yarın oynanacak

18.04.2022 12:15
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 26. ve son hafta maçları yarın oynanacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26'ncı ve son hafta müsabakaları yarın oynanacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26'ncı ve son hafta müsabakaları yarın oynanacak.

Fenerbahçe Safiport'un liderliği garantilediği ligde son hafta maçlarının ardından play-off eşleşmeleri ve küme düşecek son takım belli olacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabaka programı şöyle:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

15.30 OGM Ormanspor-Nesibe Aydın (M. Sait Zarifoğlu)

16.30 BOTAŞ- Çankaya Üniversitesi (Ankara DSİ)

17.00 Bellona Kayseri Basketbol- Galatasaray (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Safiport (Kocaeli Atatürk)

17.00 Elazığ İl Özel İdare- Antalya 07 Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)

19.00 Beşiktaş HDI Sigorta- Hatayspor (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 26. ve son hafta maçları yarın oynanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 26. ve son hafta maçları yarın oynanacak - Son Dakika
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