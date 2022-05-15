Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe - Son Dakika
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

15.05.2022 16:47
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

HN Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3'üncü maçında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi'ni deplasmanda 97-71 yenen Fenerbahçe Safiport seride durumu 3-0 yaparak, şampiyon oldu.

HN Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3'üncü maçında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi'ni deplasmanda 97-71 yenen Fenerbahçe Safiport seride durumu 3-0 yaparak, şampiyon oldu.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan Fenerbahçe Safiport, ilk periyodu 25-17 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, devreye 46-35 galip girdi. Maçın 3. periyodunda aradaki sayı farkını iyice açan Fenerbahçe, bu bölümü de 75-55 galip kapadı. Maçın son periyodunda rahat bir oyun çıkartan Fenerbahçe, maçı 97-71 kazanarak seride durumu 3-0 yaptı ve şampiyonluğu elde etti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Hüseyin Çelik xx, Fatih Güler xx, İsmail Binbir xx

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın x 9, Shavonte Sade Zellous xx 19, Feride Şevval Akalan x 9, Yeliz Doğan x 4, Sinem Ataş xx 17, Asya Ülker x 5, Esra Ural Topuz x 8

Başantrenör: Osman Olcay Orak

Fenerbahçe Safiport: Satou Sabally xxx 22, Bazoukou xx 8, Olcay Çakır Turgut xx 16, İdil Saçalır x 3, Şerife Alperi Onar x 6, Elizabeth Williams xx 15, Tuğçe Canitez x 4, Mc Bride xxx 19, Irine Stokes x 4

Başantrenör: Victor Lapena

1. Periyot: 17-25 (Fenerbahçe Safiport lehine)

Devre: 35-46 (Fenerbahçe Safiport lehine)

3. Periyot: 55-75 (Fenerbahçe Safiport lehine) - MERSİN

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe - Son Dakika


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